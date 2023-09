Samsungs Galaxy Ring indstillet til at debutere sammen med Galaxy S24

Samsungs længe ventede Galaxy Ring forventes at få sin debut i begyndelsen af ​​næste år, hvilket potentielt stjæler rampelyset fra Galaxy S24 ved Samsungs kommende begivenhed. Den kendte lækker Ice Universe har udløst spekulationer om, at Smart Ring vil blive lanceret sammen med S24-serien, men desværre er lidt kendt om enheden på nuværende tidspunkt.

Ifølge tidligere lækager siges Galaxy Ring at have sensorer, der er i stand til at indsamle sundhedsdata og overføre dem til en smartphone, svarende til den populære Oura Ring. Et lækket patent indikerer yderligere, at Galaxy Ring vil tjene som et værktøj til sundhedssporing, måling, overvågning og upload af fitness- og søvnrelateret information.

Det ser ud til, at Samsung tager inspiration fra Ouras succesfulde design, selvom det er værd at bemærke, at Ice Universe taler meget om ringen på trods af dens begrænsede funktioner. Galaxy Ring er dog ikke den eneste bærbare enhed, Samsung har arbejdet på. Virksomheden har også patenteret Galaxy Glasses, en multifunktionel enhed, der inkluderer virtual reality-headsets, augmented reality-headsets, hovedtelefoner, smartphones og smarte briller.

Disse Galaxy-briller kunne potentielt tjene som Samsungs svar på Apple Vision Pro og er potentielt endnu mere spændende end Galaxy-ringen. Alligevel er det stadig uklart, hvornår eller om Galaxy-brillerne rent faktisk kommer på markedet.

Samlet set viser Samsungs indtog i bærbar teknologi med Galaxy Ring og Galaxy Glasses virksomhedens forpligtelse til at udvide sit produktudbud inden for teknologi- og sundhedssektoren. Det bliver interessant at se, hvordan disse enheder bliver modtaget af forbrugerne, og hvordan de klarer sig i forhold til konkurrenterne.

Definitioner:

– Galaxy Ring: En kommende bærbar enhed fra Samsung, der rygtes at have sundhedssensorer og dataindsamlingsfunktioner, der ligner Oura-ringen.

– Galaxy S24: Den næste flagskibssmartphone i Samsungs Galaxy S-serie.

– Oura Ring: En populær bærbar enhed, der sporer og overvåger sundheds- og søvnrelaterede data.

– Galaxy Glasses: En multifunktionel enhed fra Samsung, der inkluderer virtual reality-headsets, augmented reality-headsets, hovedtelefoner, smartphones og smarte briller.

Kilde: SamMobile