Samsung udgiver One UI 6.0 Beta til Galaxy A34

Samsung har for nylig lanceret den længe ventede One UI 6.0 beta til sin Galaxy A34-smartphone i Storbritannien. Denne betaversion, mærket A346BXXU4ZWI1, vejer cirka 2 GB og leveres med det nyeste Android 14-operativsystem.

Mens betaprogrammet er begyndt i Storbritannien, forventes det snart at udvide til andre lande som Kina, Indien, Korea, Tyskland og Polen. Dette betyder, at Galaxy A34-brugere i disse regioner også kan forvente at teste de nye funktioner og forbedringer introduceret i One UI 6.0.

For at deltage i betaprogrammet skal Galaxy A34-ejere først installere Samsung Members-appen på deres enheder. Derfra kan de nemt ansøge om betaprogrammet og vente på, at opdateringen bliver tilgængelig under Softwareopdateringssektionen i deres enheds Indstillinger.

Galaxy A34 One UI 6.0 beta-programmet følger de vellykkede beta-programmer udført for Galaxy S23-serien og Galaxy A54. Samsung er kendt for aktivt at involvere sine brugere i test- og forbedringsprocessen, hvilket sikrer en mere stabil og raffineret softwareoplevelse for sine kunder.

Med One UI 6.0 sigter Samsung mod at forbedre den overordnede brugeroplevelse ved at introducere nye funktioner, forbedre ydeevne og sikkerhed og optimere brugergrænsefladen. Som en større opdatering til den tidligere One UI 5.5, forventes den at bringe betydelige forbedringer og et frisk udseende til Galaxy A34.

