Apple samarbejder med Samsung om OLED-paneler i iPhone 15-serien

Ifølge de seneste rapporter vil Apple stole på, at Samsung leverer størstedelen af ​​OLED-paneler til deres kommende iPhone 15-serie. Denne beslutning kom, efter at BOE's OLED-paneler ikke bestod Apples kvalitetskontroltest, hvilket fik det amerikanske firma til at henvende sig til sin koreanske partner.

Oprindeligt forventedes LG og Samsung at levere LTPO OLED-skærme til iPhone 15 Pro og 15 Pro Max, mens BOE skulle levere paneler til LTPS OLED-skærme på iPhone 15 og iPhone 15 Plus. Apple fandt dog ud af, at BOEs produkter ikke opfyldte deres krav, hvilket fik dem til at omfordele deres ordrer i sidste øjeblik. Rygterne antydede, at BOE oplevede problemer med hullerne til Face ID, hvilket resulterede i Apples beslutning om at omtildele ordrer.

Hvis BOE er i stand til at løse disse problemer inden udgangen, kan de stadig modtage nogle ordrer på enheder, der skal fremstilles i 2024. Det er dog stadig uklart, om BOE vil være i stand til at opfylde Apples standarder.

Apple er indstillet til at afsløre iPhone 15-enhederne i dag kl. 10 PDT, og der vil være en livestream for seerne. Her er, hvad vi kan forvente af standard iPhone 15-telefoner og Pro-varianter.

Kilder: [Kildenavn], [Kildenavn]

Definitioner:

– OLED: Organic Light-Emitting Diode, en skærmteknologi, der tilbyder levende farver og dybe sorte ved at udsende lys direkte fra individuelle pixels.

– LTPO: Low-Temperature Polycrystalline Oxide, en version af tynd-film transistor (TFT) teknologi, der giver mulighed for forbedret strømeffektivitet og variable opdateringshastigheder på skærme.

– LTPS: Low-Temperature Poly-Silicon, et halvledermateriale, der bruges i nogle skærmpaneler for at forbedre billedkvaliteten og reducere strømforbruget.

– Face ID: Apples ansigtsgenkendelsesteknologi, der bruges til sikker godkendelse på deres enheder.

Kilder: BBC, The Verge