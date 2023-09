Sådan sætter Samsung standarden for Android Smartwatches

Samsung har vist sig som førende inden for smartwatch-industrien, især for Android-brugere. Mens andre smartwatch-producenter kæmper for at give en problemfri oplevelse, skiller Samsungs Galaxy Watch-serie sig ud som den mest modne og raffinerede mulighed, når den er parret med en Android-telefon.

Den seneste generation, Galaxy Watch 6 og Galaxy Watch 6 Classic, demonstrerer Samsungs forpligtelse til ekspertise. Især Classic-udgaven genintroducerer den elskede roterende bezel, hvilket gør navigationen mere intuitiv på urets kompakte skærm.

Samsungs opmærksomhed på detaljer er tydelig i urenes design og funktionalitet. De slankere rammer giver urene et slankere udseende, og de større skærme giver mere bekvemmelighed, mens de bevarer et kompakt fodaftryk. Galaxy Watch 6 Classic, lavet af rustfrit stål af høj kvalitet, giver en betryggende tyngde.

Under hætten har Galaxy Watch 6-serien en ny Exynos W930-chip, der gør den op til 18 % hurtigere end sine forgængere. Parret med Googles Wear OS 4 og Samsungs One UI 5-overlay tilbyder urene hurtigere app-respons og jævnere navigationsovergange.

For fuldt ud at udnytte wellness-funktionerne i Galaxy Watch 6-serien, anbefales det at parre uret med en Samsung Galaxy-telefon og installere den nyeste version af Samsung Health Monitor-appen. Urene tilbyder en bred vifte af wellness-værktøjer, herunder pulsmåling, elektrokardiogram (EKG) aflæsninger og kropsdataanalyse.

Det er dog værd at bemærke, at i test gav pulsmålingerne på Galaxy Watch 6 og Galaxy Watch 6 Classic lejlighedsvis lidt lavere resultater sammenlignet med andre enheder. Derudover kræver visse funktioner såsom søvncoaching mindst 7 dages data for at give nøjagtig indsigt.

Samsung har også foretaget bemærkelsesværdige forbedringer i batterilevetiden. Galaxy Watch 6 Classic kan holde op til to dage med moderat brug og stadig have omkring 54 % batteri tilbage ved slutningen af ​​en 12-timers cyklus. Daglig opladning er dog stadig nødvendig, især hvis du bruger søvnsporing.

Samlet set sætter Samsungs Galaxy Watch 6-serie en høj standard for Android-smartwatches. Dens sømløse integration med Android-telefoner, raffineret design, forbedret ydeevne og omfattende wellness-funktioner gør den til et topvalg på smartwatch-markedet.

