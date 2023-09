Samsungs efterårsudsalg: Galaxy Watch 6 for $100 med nyt telefonkøb

By

Samsung tilbyder i øjeblikket en fristende aftale som en del af deres efterårsudsalg. Kunder kan købe et Samsung Galaxy Watch 6 for så lidt som $100, når de køber en ny telefon. De berettigede telefoner til denne pakkeaftale inkluderer Samsung Galaxy S23 Ultra og Samsung Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Watch 6, som blev lanceret i august med en startpris på $300, er nu tilgængelig til en markant reduceret pris på $100 gennem dette tilbud. Denne aftale er en fantastisk mulighed for dem, der overvejer at købe et smartwatch sammen med deres nye telefon. Besparelsen vil variere afhængigt af størrelsen på uret og valget mellem Bluetooth eller LTE tilslutningsmuligheder.

For den grundlæggende 40 mm størrelse med Bluetooth-forbindelse er prisen som en del af pakken $100. Opgradering til 44 mm-indstillingen vil koste $110, ned fra den oprindelige pris på $330. På LTE-siden er 40 mm og 44 mm varianterne tilgængelige for henholdsvis $120 og $130. Den top-spec version af uret, som har en udsalgspris på $330, kan nu købes for $130, hvilket resulterer i en besparelse på $250.

Hvis et smartwatch ikke er af interesse, har kunderne også mulighed for at købe Galaxy Buds 2 Pro til en nedsat pris på 50 $, en besparelse på 130 $, når de køber en telefon. Disse trådløse øretelefoner fås i hvid, lilla eller grafit.

Alternativt kan kunderne vælge at tilføje en Galaxy Tab S9 til deres Android-samling. Med denne aftale kan de spare op til $230 på den 256 GB beige tablet. Den originale pris på tabletten er $920, men med dette tilbud vil den kun koste $690, forudsat at købet inkluderer Galaxy S23 Ultra.

Denne Samsungs efterårsudsalgsarrangement giver kunderne spændende muligheder for at spare på forskellige Samsung-produkter. Uanset om det er en ny telefon, et smartwatch, trådløse øretelefoner eller en tablet, er der tilgængelige rabatter for enhver præference. Gå ikke glip af disse overbevisende tilbud.

