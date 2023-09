Samsung Galaxy S24 Ultra: Nøglespecifikationer lækket for kommende flagskib

En tipper har delt nøglespecifikationer for den længe ventede Samsung Galaxy S24 Ultra, hvilket tyder på, at flagskibssmartphonen vil være en produktivitetsfokuseret enhed. Ifølge lækagen forventes Galaxy S24 Ultra at have Snapdragon 8 Gen 3 SoC og et quad-bagkameraopsætning ledet af et 200-megapixel primært kamera. Det rygtes også at komme med en 120Hz opdateringshastighedsskærm og titanium rammer.

De påståede specifikationer blev delt af tipseren Yogesh Brar (@heyitsyogesh) på X (tidligere Twitter). Lækagen antyder, at Galaxy S24 Ultra vil køre på Android 14 baseret på One UI 6 og har en 6.8-tommer QHD+ Dynamic AMOLED LTPO-skærm med en 120Hz opdateringshastighed. At drive enheden vil sandsynligvis være Qualcomms endnu ikke-annoncerede Snapdragon 8 Gen 3 SoC, som er en opgradering fra Snapdragon 8 Gen 2 SoC fundet i den nuværende Galaxy S23-serie.

Med hensyn til kameraegenskaber, rygtes Galaxy S24 Ultra at prale af et quad-bagkameraopsætning. Det primære kamera siges at have en imponerende 200 megapixel sensor, ledsaget af en 50 megapixel telefoto shooter, en 12 megapixel sensor og en 10 megapixel sensor. Til selfies og videochat forventes et 12-megapixel frontkamera.

For at fortsætte tendensen fra sin forgænger vil Galaxy S24 Ultra sandsynligvis have et 5,000 mAh batteri med 45W hurtigopladning. Derudover rygtes Samsung at bruge titanium rammer for øget holdbarhed, en afvigelse fra aluminium chassis set i tidligere Galaxy S modeller.

Selvom den nøjagtige udgivelsesdato for Galaxy S24-serien endnu ikke er kendt, forventes den at blive lanceret i januar eller februar næste år. Galaxy S24 Ultra vil angiveligt være tilgængelig i to konfigurationer: 12 GB RAM med 256 GB lagerplads og 8 GB RAM med 128 GB lagerplads.

Når lanceringsdatoen nærmer sig, forventes flere detaljer om Galaxy S24 Ultra at dukke op online. Samsung-entusiaster kan se frem til yderligere information om håndsættet i de kommende måneder.

Kilder: Yogesh Brar (@heyitsyogesh) på X (tidligere Twitter), Galaxy Unpacked-begivenheden i februar i år.