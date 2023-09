Samsung Galaxy S23 FE 5G: Pris, specifikationer og udgivelsesdato lækket

Samsung er klar til at frigive Galaxy S23 FE 5G som et budgetvenligt alternativ til deres flagskib Galaxy S23-serie. Selvom den officielle lanceringsdato endnu ikke er blevet bekræftet, er håndsættet blevet set på certificeringssider, hvilket tyder på, at udgivelsen er nært forestående. Den seneste lækage afslører pris- og opbevaringsmulighederne for Galaxy S23 FE 5G.

Ifølge tipseren Abhishek Yadav vil Galaxy S23 FE 5G blive prissat til Rs. 54,999 for 128 GB lagervarianten og Rs. 59,999 for 256 GB lagermodellen i Indien. Dette placerer Galaxy S23 FE 5G som en mere overkommelig mulighed sammenlignet med den almindelige Galaxy S23, som starter ved Rs. 74,999.

Galaxy S23 FE 5G rygtes at have en 6.4-tommer dynamisk AMOLED-skærm med en 120Hz opdateringshastighed. Det forventes at køre på Android 13 og modtage fire års OS-opdateringer og fem års sikkerhedsrettelser. Enheden kan være drevet af en Exynos 2200 SoC, selvom den amerikanske variant siges at komme med Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

Med hensyn til kamerafunktioner spekuleres Galaxy S23 FE 5G til at have et tredobbelt bagkameraopsætning med et 50-megapixel primært kamera, et 8-megapixel sekundært kamera og et 12-megapixel telefotokamera. Til selfies kan den have et 10-megapixel frontvendt kamera. Det rygtes, at batterikapaciteten er 4,500mAh, og enheden forventes at understøtte kablet opladning ved 25W og trådløs opladning.

Galaxy S23 FE 5G sigter mod at give brugerne en mere overkommelig mulighed, mens den stadig tilbyder nøglefunktioner og specifikationer, der findes i flagskibet Galaxy S23-serien. Med dens konkurrencedygtige priser og imponerende specifikationer vil den sandsynligvis tiltrække forbrugere, der leder efter en smartphone af høj kvalitet til en lavere pris.

