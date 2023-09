Jagex fjerner Pay-to-Win-funktioner fra RuneScapes Hero Pass

RuneScape-udvikleren Jagex har reageret på tilbageslaget fra spillets fællesskab og fjernet kontroversielle pay-to-win-komponenter fra dets nyligt lancerede Hero Pass. Hero Pass, der markedsføres som et "altid-på belønningssystem", modtog overvældende negativ feedback fra spillere, især med hensyn til muligheden for at købe Underworld-emblemer og niveauer i passet. Derudover forårsagede ændringer af indholdsfans og Daily Challenge-systemet også utilfredshed blandt spillerbasen.

Jagex udgav oprindeligt en opdatering som svar på spillerfeedback, men erkendte hurtigt deres fejl i en anden opdatering og sagde: "Vi rodede sammen." Udvikleren erkender, at lanceringen af ​​Hero Pass fremmedgjorde og frustrerede mange spillere og undskylder for deres fejlvurdering. Jagex anerkender nu behovet for at lytte til samfundet, reflektere over deres handlinger og foretage de nødvendige ændringer.

For at imødekomme bekymringerne har Jagex omgående foretaget flere presserende ændringer af spillet. Muligheden for at købe Hero Pass-niveauer og Underworld-emblemer er blevet fjernet øjeblikkeligt, mens indholdselskere vil blive fuldstændig elimineret fra Hero Pass i næste uge. Ydermere vil XP-buffs ikke længere være inkluderet i Premier-belønningssporet og vil kun kunne opnås gennem gameplay for alle spillere. Daily Challenge-systemet vil blive genindsat i de kommende uger, og Hero Pass-belønningerne vil blive rebalanceret for at gøre dem mere tilgængelige.

Jagex sigter mod at genopbygge tilliden til fællesskabet gennem disse ændringer, i erkendelse af, at den seneste uge har forårsaget betydelig skade på spiller-udvikler-forholdet. Spillere, der er utilfredse med deres Premier Pass-køb, kan søge om refusion ved at kontakte kundesupport.

Selvom denne opdatering er blevet hilst velkommen af ​​samfundet generelt, erkender Jagex, at langsigtede ændringer kan tage tid. De planlægger at arbejde tæt sammen med fællesskabet for at gentænke og gentage designet af Hero Pass og sikre, at ændringerne stemmer overens med spillernes forventninger og ønsker.

