Nintendo Switch 2-rygter: Breath of the Wild-demoen viste forbedret grafik og indlæsningstider

Rygter om Nintendos næste konsol, foreløbigt kaldet 'Switch 2', har cirkuleret for nylig. Ifølge rapporter fra Eurogamer og VGC havde udvalgte udviklere mulighed for at demo konsollen under Gamescom 2023. Demoen indeholdt en forbedret version af The Legend of Zelda: Breath of the Wild, selvom detaljerne om forbedringerne ikke blev givet på det tidspunkt.

Nye rygtede detaljer er nu dukket op fra en nylig Nate the Hate-podcast. Værten hævdede, at Gamescom-teknologidemoen viste Breath of the Wild, der kører med 4K 60fps, med den bemærkelsesværdige forbedring, at udryddelsen af ​​indlæsningstider. Det er vigtigt at præcisere, at disse rygter ikke antyder, at Switch-lanceringstitlen vil blive genudgivet med den næste hardware. Det blev snarere brugt til at demonstrere efterfølgerens tekniske fremskridt.

Der er også påstande om, at den tekniske demo brugte DLSS 3.5, Nvidias realtids-AI-opskaleringsteknologi. Det er dog usikkert, om demoen brugte det fulde funktionssæt i 3.5-versionen, såsom frame generation. Inkluderingen af ​​DLSS har været et spekulationsemne for Switch-efterfølgeren i flere år, og omtalen af ​​3.5-versionen er bestemt spændende.

Under podcast-samtalen nævnte værten, at marts 2024 var en mulig dato, selvom det var uklart, om dette refererede til en afslørings- eller udgivelsesdato. Tidligere rygter tidligere i år foreslog en udgivelse i slutningen af ​​2024 til Switch 2.

Det er vigtigt at bemærke, at disse rygter ikke er officielt bekræftet af Nintendo på nuværende tidspunkt. Oplysningerne er baseret på kilder og rygter. Derudover, hvis disse specifikationer er nøjagtige, er det vigtigt at overveje, at den tekniske demo, der vises på Gamescom, ikke nødvendigvis afspejler funktionerne i den endelige konsol.

Mens disse rygter fortsætter med at cirkulere, er det spændende at overveje mulighederne for en forbedret version af Breath of the Wild på 'Switch 2'. Indtil Nintendo kommer med officielle meddelelser, bør disse rygter dog tages med et gran salt.

