RR Donnelley & Sons Company udvider digitale udskrivningsmuligheder med ny enkeltpas digital presse

RR Donnelley & Sons Company (RRD), en førende global leverandør af marketing-, emballerings-, print- og forsyningskædeløsninger, har annonceret installationen af ​​EFI Nozomi C18000 Plus digital inkjetprinter med enkeltpas. Denne nye tilføjelse forventes at være operationel på RRD's Packaging facilitet nær Milwaukee, Wisconsin i efteråret 2023. Installationen af ​​Nozomi C18000 Plus pressen vil gøre det muligt for RRD at reducere time-to-market med 25%, maksimere farve- og designmuligheder, og prioritere bæredygtighed på store formater af forskellige substrater.

Nozomi C18000 Plus-pressen tilbyder højvolumenproduktion med hastigheder tre til fem gange hurtigere end traditionelle superwide-formatprintere. Det fremskynder også opsætning af nye job, udskriver op til seks farver og kører kontinuerligt uden afbrydelser. Denne nye presse er på linje med RRD's forpligtelse til at levere resultater af høj kvalitet til mærker, der søger detailskilte og displays lavet af forskellige materialer.

I deres 2023 (Un)Packaging Reality Report fandt RRD ud af, at bæredygtighed fortsat er en nøgleovervejelse i emballage- og etiketbeslutninger for 90 % af beslutningstagerne. Derfor sigter RRD mod at støtte sine kunders bæredygtighedsindsats gennem installationen af ​​Nozomi C18000 Plus pressen. Pressen anvender bæredygtigt UV LED-blæk, sikrer mere pålidelig udskrivning med mindre spild og reducerer energiforbruget med fire gange sammenlignet med andre digitale presser.

Lisa Pruett, formand for Packaging & Labels Solutions hos RRD, udtrykte virksomhedens dedikation til at investere i ny teknologi, der leverer værdi og overgår kundens forventninger. Ved at udnytte avanceret printteknologi tilbyder Nozomi C18000 Plus-pressen blæk, der ikke revner, når det bøjes eller foldes, en bred vifte af mediemuligheder og hurtige, nøjagtige og gentagelige processer. UV LED blæk giver RRD's kunder en bred palet af levende farver, hvilket udvider designmulighederne.

Med Nozomi C18000 Plus-pressen kan RRD levere et brands fulde budskab til kunderne gennem branding og skiltning, der er synligt på pakker eller i butiksdisplays. Ud over udskrivning inkluderer RRD's tilbud funktioner som pre- og post-printing belægninger og inline udstanset finish, hvilket giver mulighed for en tilpasset og omfattende løsning til kundernes design- og printbehov.

For at lære mere om RRDs udvidede storformatudskrivningsmuligheder, besøg deres stand på PACK EXPO Las Vegas eller kontakt Todd Arnett, Senior Director of Sales Signage & Display, Retail Solutions hos RRD.

Kilde: *Business Wire*