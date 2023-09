LKCMedicine introducerer flere AI og digitale sundhedskurser

Nanyang Technological University Singapore har annonceret, at det vil tilføje mere kursusindhold relateret til AI og digital sundhed til læseplanen for Lee Kong Chian School of Medicine. Fra næste år vil digital sundhed blive integreret som vertikale kurser i hele den femårige bachelor i medicin og bacheloruddannelsen i kirurgi. Nogle af de kurser, der vil blive inkluderet, er medicinsk datavidenskab, dataanalyse og AI.

Den opdaterede læseplan har til formål at give eleverne et stærkt fundament i de etiske og juridiske konsekvenser af AI og sundhedsinformatik. Studerende vil også blive udsat for kunstig intelligens og medicinske teknologier såsom telehealth, sundhedsapps og wearables og personlig molekylær medicin. Målet er at udstyre de studerende med den nødvendige viden og færdigheder til at blive kræsne og selvsikre brugere af teknologi i deres fremtidige medicinske karriere.

Ud over nyt kursusindhold vil medicinstudiet også implementere flere teknologiaktiverede læringsværktøjer. Virtual reality (VR) vil blive brugt til at undervise i det kardiorespiratoriske system, og e-simulatorer vil blive brugt til medicinrecept og elektronisk medicinsk journal (EMR) træning. Disse værktøjer vil yderligere forbedre elevernes forståelse og praktiske anvendelse af medicinsk teknologi.

For at supplere de teknologiske aspekter af læseplanen vil der også være et udvidet omfang af medicinsk humaniora integreret i programmet. Dette har til formål at udstyre studerende med grundlæggende færdigheder til kritisk at engagere sig i teknologi, håndtere klinisk usikkerhed og tilpasse sig ændringer i sundhedsplejepraksis.

kilder:

– Nanyang Technological University Singapore

– Lee Kong Chian School of Medicine

Philips APAC udnævner ny administrerende direktør

Royal Philips har udnævnt Peter Quinlan som ny administrerende direktør for Philips Asia-Pacific. Quinlan, en mangeårig embedsmand i virksomheden, har tidligere ledet Philips' MR-, CT- og røntgendiagnostiske virksomheder i APAC, Japan, Indien, Latinamerika og Mellemøsten og Afrika.

Quinlans omfattende erfaring og ekspertise inden for sundhedsteknologiområdet gjorde ham til den ideelle kandidat til rollen. Philips er overbevist om sin evne til at lede APAC-organisationen til yderligere succes. Quinlans passion for førsteklasses sundhedsydelser stemmer overens med Philips' formål om at forbedre folks sundhed og velvære.

Royal Philips ser denne udnævnelse som et kritisk øjeblik i den digitale transformation af sundhedsvæsenet i APAC. Gennem deres integrerede workflow-løsninger, smarte forbundne systemer og enheder og integreret diagnostik, sigter Philips efter at øge produktiviteten, forbedre resultaterne og forbedre den overordnede patient- og personaleoplevelse. Quinlan ser frem til at bygge videre på de stærke relationer med kunder og interessenter i regionen.

kilder:

– Royal Philips

Yashoda Group of Hospitals samarbejder med Fujifilm for forbedret endoskopitræning

Yashoda Group of Hospitals er gået sammen med Fujifilm India for at etablere en trænings- og forskningsfacilitet for grundlæggende og avanceret GI-endoskopi. Denne facilitet vil give gastroenterologer mulighed for at holde sig opdateret på de nyeste teknologier inden for endoskopisk ultralyd, ERCP, tredje rumendoskopi og diagnostisk endoskopi.

Partnerskabet har til formål at styrke lægernes færdigheder og viden inden for endoskopi. Træningsfaciliteten vil tilbyde forskellige programmer og kurser for at sikre, at lægerne er godt rustet til at imødekomme deres patienters krav. Derudover vil anlægget også tilbyde træning og observatørprogrammer til læger fra hele Asien-Stillehavsområdet.

kilder:

– Yashoda Group of Hospitals

– Fujifilm Indien

Apollo Telehealth lancerer Emergency and ICU Services på NTPC

Apollo Telehealth har introduceret nød- og ICU-tjenester via telemedicin til ni kraftproducerende anlæg i National Thermal Power Corporation (NTPC). Målet er at bringe medicinsk behandling tættere på NTPC-arbejdsstyrken, hvilket øger sikkerheden og adgangen til sundhedsydelser.

TeleEmergency- og TeleICU-tjenesterne er ikke kun tilgængelige for medarbejdere, men udvides også til deres familier. Dette initiativ sikrer, at kvalitetsmedicinsk behandling og øjeblikkelig assistance er tilgængelig for dem, der arbejder på kraftværkerne. Apollo Telehealths telemedicinske tjenester vil hjælpe med at forbedre sundhedsresultater og give rettidig medicinsk intervention, når det er nødvendigt.

kilde:

– Apollo Telehealth

– National Thermal Power Corporation (NTPC)