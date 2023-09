Ridley lancerer den nye Falcn RS: An All-Round Performance Bike

Ridley har for nylig afsløret sin seneste tilføjelse til sin cykelserie, Falcn RS. Denne nye cykel er designet til at være en all-round maskine, der er i stand til at håndtere enhver form for roadracing. Ridley havde til formål at skabe en cykel, der kombinerer en letvægtspakke med aerodynamiske fordele.

Falcn RS er designet med vægt på "aero til vægt"-forhold, hvilket sikrer, at cyklen er så aerodynamisk som muligt uden at tilføje overskydende vægt. Dette er opnået gennem nøje overvejelse af cyklens design, undgå unødvendigt materiale og vilde rørformer. Ridley hævder, at Falcn RS tilbyder lignende aerodynamisk ydeevne som Noah aero-cyklen, men med en vægt, der kan sammenlignes med Helium-klatremaskinen.

Falcn RS, der vejer lidt over 100 gram mere end Helium, kan prale af en samlet vægt på omkring 7.4 kg. Rammen vejer cirka 825 gram, mens gaflen kommer ind på 380 gram. Derudover er Falcn RS designet til at rumme 28 mm dæk, med mulighed for at montere op til 34 mm dæk, hvilket gør den velegnet til både ru brosten og glat asfalt.

Ridley har udført omfattende test ved sin egen vindtunnel for at optimere aerodynamikken i Falcn RS. Den forreste ende af cyklen, inklusive det dybere hovedrør og gaffelkrone, har fået særlig opmærksomhed for at minimere modstand. Ved at introducere turbulens til luftstrømmen, der passerer over cyklen, hævder Ridley at have opnået en 10% reduktion i modstand sammenlignet med det originale Falcn-gaffeldesign.

Falcn RS har et nyt sæt geometrinumre, der er blevet testet af Lotto-Dstny WorldTour-ryttere. Ridley hævder, at disse tal rammer en balance mellem hastighed, reaktivitet og stabilitet. Cyklen er udstyret med en integreret Forza-kulfiberstang og -styr i ét stykke, der giver ryttere en 75 mm rækkevidde og 130 mm fald samt en fem-graders flare.

Falcn RS kan konfigureres med enten en 1x eller 2x drivlinje og tilbyder en række tilpasningsmuligheder, herunder tilpasset maling og komponentvalg. I øjeblikket er den komplette cykel tilgængelig i tre modeller, med SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2 og Shimano 105 Di2 gruppesæt.

Samlet set tilbyder Ridley Falcn RS en alsidig og højtydende mulighed for landevejsryttere med sit lette design, aerodynamiske funktioner og tilpassede muligheder.

kilder:

– Ridley (Ridley.com)