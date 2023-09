Baffle Inc. fokuserer på datasikkerhed for at udfylde huller i markedet

Baffle Inc. er en virksomhed, der har til formål at adressere hullerne i databeskyttelsesmarkedet ved at fokusere på kerneelementet af sikkerhed: selve dataene. Mens traditionelle sikkerhedstilgange har givet forskellige vinkler af databeskyttelse, tager Baffle en anden tilgang ved at sikre data på rekordniveau. Det betyder, at selv i tilfælde af et brud, forbliver dataene beskyttet gennem kryptering eller tokenisering.

Historisk set har databeskyttelsesstrategier fokuseret på at sikre data i hvile, især når datacentre var sårbare. Men med fremkomsten af ​​sikre cloud-datacentre har trusselslandskabet ændret sig. Baffle genkendte dette skift og identificerede et hul i beskyttelsesgrænsen. Ingen databaseleverandør tilbød en løsning til at sikre data i brug eller i hukommelsen.

Baffles tilgang overvinder også de udfordringer, der er forbundet med traditionelle krypteringsmetoder, som kan være besværlige og resultere i operationel friktion. Virksomheden integrerer problemfrit med datamigreringstjenester som AWS Database Migration Service for at sikre, at data krypteres under overførsel til skyen. Denne end-to-end krypteringsproces garanterer databeskyttelse fra det øjeblik, den forlader kilden, indtil den ankommer i skyen.

Derudover letter Baffle sikker dataanalyse i skyen, hvilket er afgørende for organisationer, der søger at udnytte kraften i deres data. Cloud-baserede analyseværktøjer bliver mere og mere populære, og Baffle anerkender behovet for at beskytte data under migrering og samtidig tillade dets analyse i skyen. Baffles løsning tilbyder tre transformationsmuligheder: kryptering, tokenisering og maskering, afhængigt af downstream-brugssagen.

Samlet set udfylder Baffle Inc. hullerne på databeskyttelsesmarkedet ved at fokusere på at sikre selve dataene. Deres tilgang sikrer, at data forbliver beskyttet gennem hele deres livscyklus, inklusive under skymigrering og analyse. Med deres innovative metodologi sigter Baffle mod at levere omfattende datasikkerhed til organisationer i det hastigt udviklende cybersikkerhedslandskab.

Kilde: SiliconANGLE [Ingen URL angivet]