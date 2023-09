Porsche 911 Carrera T: En let og ren køreoplevelse

By

Porsche 911 Carrera T er tilbage til 992-generationen og tilbyder en purists særlige køreoplevelse. Inspireret af den lette 1968 T-homologeringsbil fra 911 er Carrera T placeret mellem standard Carrera- og Carrera S-modellerne. Den har præstationsorienterede funktioner, der typisk er reserveret til avancerede 911-modeller.

Carrera T driver en 3.0-liters dobbeltturboladet flad seks-motor med 379 hestekræfter og 331 lb-ft drejningsmoment. Den er parret med en syv-trins manuel gearkasse som standard, med mulighed for otte-trins PDK automatgearkasse. Carrera T vejer omkring 100 pund mindre end standard Carrera takket være vægtbesparende foranstaltninger såsom reduceret lydisolering, en bagsædesletning (som kan tilføjes tilbage uden omkostninger), letvægtsglas og et mindre batteri.

Carrera T er udstyret med Porsches sports-tunede PASM aktive affjedringssystem, et drejningsmoment-vektor bageste differentiale med begrænset skridning og et aktivt sportsudstødningssystem. Den har også et forskudt sæt 20- og 21-tommer hjul, Sport Chrono-pakken og valgfri bagakselstyring. Det ydre er kendetegnet ved Agate Grey trim og sidedecals.

Inde i kabinen tilbyder Carrera T en no-nonsense tilgang med sportssæder og mulighed for 18-vejs justerbare sæder eller fuld carbon skovle. Mens vægtreduktionsindsatsen gør kabinen mere støjende, forbliver Carrera T en kærlig daglig chauffør med en behagelig tur og nem manøvredygtighed i trafikken.

På vejen leverer Carrera T en spændende præstation med en sprint til 60 mph på 4.3 sekunder med den manuelle gearkasse eller 3.8 sekunder med PDK. Dens strålende chassis, præcise styring og mangel på oppustethed giver mulighed for kirurgisk præcision og selvtillid på tekniske sektioner, hvilket gør den yderst behagelig på snoede veje.

Selvom Carrera T muligvis ikke når de sporfokuserede egenskaber i Porsches GT-modeller, tilbyder den tilgængelighed og spænding på den rigtige vej. Med sin lette konstruktion og præstationsegenskaber leverer Carrera T en ren køreoplevelse for entusiaster.

