30XX: En værdig hyldest til Mega Man X

Capcom har muligvis reduceret sin produktion af nye spil i Mega Man-franchisen, men Battery Staple Games holder ånden i serien i live med sin seneste udgivelse, 30XX. Dette roguelit-spil bygger på sin forgænger, 20XX, og tilbyder en generel forbedring og en værdig hyldest til den elskede Mega Man X.

Gameplayet i 30XX følger skabelonen i den klassiske Mega Man X-serie. Spillere løber og skyder gennem otte temaniveauer, der hver slutter med en udfordrende bosskamp. Undervejs samler de nye våben og evner efter at have besejret hver boss. Det unikke twist i 30XX er dog, at niveauerne genereres proceduremæssigt, hvilket giver en anderledes oplevelse med hver kørsel. Der er også adskillige opgraderinger tilgængelige for at hjælpe med at balancere oddsene. Spillere kan vælge mellem to spilbare karakterer, Ace og Nina, som afspejler de ikoniske karakterer fra Zero og X fra Mega Man X-serien.

En af de iøjnefaldende egenskaber ved 30XX er dens glatte og responsive kontroller. Dette præcisionsniveau er afgørende i et spil, der er stærkt afhængig af dygtighed og nøjagtighed. På trods af den hurtige action, opretholder spillet ensartede billedhastigheder og bevægelsesteknologi, der føles enestående. Karakterer er adrætte og kan nemt navigere de præcise forhindringer.

I løbet af hvert trin kan spillere opdage "Augs", der forbedrer deres karakters evner i løbet af løbeturen. Disse Augs spænder fra øget skadeudbytte til at levere skjolde, der absorberer skade. Med cirka 240 august at opdage, er der rig mulighed for spillere at eksperimentere med forskellige byggevarianter. Derudover kan spillere finde "Cores", som er panserstykker, der giver nye evner, såsom dobbeltspring eller korte svævninger. Disse bliver afgørende for at overleve de senere stadier af spillet.

Når spillere uundgåeligt taber et løb, vender de tilbage til navet og kan bruge valutaen kaldet Memoria på permanente opgraderinger. Disse opgraderinger spænder fra at forbedre startsundheden og energien til at få yderligere niveauvalg efter at have besejret en boss. Dette meta-progressionssystem udjævner spillefeltet og tilføjer endnu et mål for spillere at stræbe efter.

30XX introducerer en ny tilstand kaldet Mega Mode, som tilbyder en mere traditionel platformsoplevelse. Mens niveauerne stadig genereres tilfældigt, tillader efterfølgende forsøg efter fejl spillere at løbe gennem det samme trin hver gang. Denne funktion gør det muligt for spillere at øve sig og lære niveaulayout, hvilket gør det mere venligt for dem, der foretrækker en mindre randomiseret oplevelse.

Ud over singleplayer-oplevelsen tilbyder 30XX co-op-tilstand til både sofa og online multiplayer. Selvom præstation kan tage et lille slag, opvejer glæden ved at have en ekstra karakter til at samle lækkerier og besejre bosser op for alle mindre tilbageslag. Der er også en fællesskabstilstand, hvor spillere kan nyde niveauer designet af medspillere, der giver ekstra indhold og uendelige muligheder.