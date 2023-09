Tidligere Meta Lead slutter sig til Brand Experience Agency Reunion som partner-kreativ

Reunion, et nystartet brandoplevelsesbureau, har annonceret, at den tidligere APAC Metaverse-leder hos Meta, Ollie Beeston, er kommet til virksomheden som partner-kreativ. Beeston bringer et væld af erfaring inden for udvikling af traditionelt filmhåndværk, virtuel produktion, VR, WebXR, AR og branded indhold til førende mærker som Hyundai, Cadbury, Adore Beauty og Metas egen Oculus.

Før sin rolle hos Meta arbejdede Beeston som ACD hos Clemenger BBDO, hvor han bidrog til bemærkelsesværdige kampagner for V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's og TAB.

Teamet hos Reunion udtrykte deres begejstring over, at Beeston kom til agenturet, og fremhævede, at hans track record passer perfekt til deres datadrevne og kundecentrerede fokus. Co-CEO Justin Hind udtalte: "Hans dokumenterede track record afspejler vores forpligtelse til datadrevne strategier og kundecentrerede initiativer."

Beeston udtrykte sin entusiasme for at slutte sig til Reunion og bemærkede, at bureauets kundedrevne og datacentrerede tilgang er velegnet til moderne publikums skiftende behov. Han sagde, "Jeg er begejstret for at blive en del af ledelsesteamet på Reunion og ivrig efter at blive fanget i at skabe ideer, der ikke kun fanger opmærksomhed, men også driver meningsfuldt engagement for publikum og brands i lige grad."

Reunion blev grundlagt af Justin Hind og Stephen Knowles, som har stor erfaring med performance marketing og digital transformationsrådgivning. De sigter mod at samarbejde med ambitiøse kunder, der ønsker at forbedre deres brands tilgængelighed og engagement på tværs af alle kontaktpunkter og kanaler.

Definitioner:

1. Metaverse: Et kollektivt virtuelt delt rum skabt af konvergensen af ​​virtuelt forbedret fysisk virkelighed og fysisk vedvarende virtuel virkelighed.

2. APAC: Asien-Stillehavsområdet, der henviser til den region, der omfatter lande i Østasien, Sydasien, Sydøstasien og Oceanien.

3. ACD: Associate Creative Director, en rolle i reklame- og marketingbureauer, der involverer at overvåge og lede den kreative proces.

4. Clemenger BBDO: Et australsk-baseret reklamebureau med en global tilstedeværelse, der tilbyder tjenester inden for kreativ, branding og digital markedsføring.

5. Oculus: Et mærke af virtual reality-headsets udviklet og fremstillet af Meta, tidligere kendt som Facebook Technologies.

