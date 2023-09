Resistor: Et sjovt CaRPG-racerspil, der kombinerer racing og eventyr

Et nyt og spændende racerspil kaldet Resistor skal bringe sjov og spænding tilbage til genren. Resistor er udviklet som et CaRPG (Car Role Playing Game), og tilbyder spillere mere end blot højhastighedsracer. Den byder på en åben verden, en valgbaseret fortælling og omfattende tilpasning af karakterer og køretøjer. Spillet bliver sammenlignet med en kombination af Burnout og Mass Effect, hvilket skaber en unik og ambitiøs spiloplevelse.

Hoveddesigner Violet McVinnie, som tidligere har arbejdet på Mass Effect-serien og Codemasters kørespil, forklarede hovedelementerne i Resistor. Kapløbet i spillet handler ikke om at vinde turneringer eller nå førstepladsen. I stedet fokuserer det på stunt-racing, hvor spillere udfører takedowns, drifter og flips for at optjene stilpoint. Disse point kan bruges som valuta til at belønne spektakulære racerløb og fuldføre udfordringer.

Kapsejladsen foregår i en åben verden med seks forskellige miljøer, beliggende lige ved havbunden af ​​en fremtidig version af San Francisco. Spillere kan udforske disse miljøer både i deres biler og til fods, møde skæve karakterer og fuldføre quests. Spillet har en levende tegneseriestil og foregår i en verden, hvor syv megaselskaber har væltet regeringen.

Modstand går ud over racing og eventyr, og inkorporerer elementer fra en CaRPG. Spillere kan gennemføre quests for at opbygge et hold af karakterer, som vil slutte sig til spilleren som passagerer i deres køretøj. Valg, der træffes gennem hele spillet, vil have konsekvenser, hvilket potentielt fører spillere ad forskellige veje og endda giver dem mulighed for at blive skurken i deres egen historie. Omdømme og indflydelse over spillets verden og karakterer vil også spille en rolle, hvor spillere kan redigere terræn og deltage i besynderlige bosskampe, der involverer musikkampe.

Modstand tilføjer også et unikt twist til tilpasning. Spillere kan pynte deres karakterer, køretøjer og endda vælge indgangsmusik. Spillet henter inspiration fra wrestling, hvor hver racer har deres egen stil og personlighed.

Sammenfattende tilbyder Resistor en forfriskende og sjov racerspiloplevelse, der kombinerer racer-, eventyr- og RPG-elementer. Med sin unikke gameplay-mekanik, omfattende tilpasningsmuligheder og en forgrenet fortælling er Resistor sikker på at holde spillerne engageret og underholdt. Selvom en udgivelsesdato ikke er blevet annonceret, venter spillere spændt på chancen for at opleve dette kalejdoskop af ideer.

