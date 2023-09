Apple annoncerer store spiltitler på vej til iPhone

Apples seneste iPhone-begivenhed viste nogle spændende nyheder for spillere, da teknologigiganten annoncerede, at store spiltitler som Resident Evil 4-genindspilningen, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage og The Division Resurgence vil være tilgængelige på iPhone 15 Pro senere i år og i begyndelsen af ​​2024.

Takket være fremkomsten af ​​cloud-spil er det nu muligt at spille pc- og konsolspil på mobile enheder. Men da disse spil streames til telefonen, er spillere afhængige af internethastigheder for en jævn spiloplevelse. Apples nyere silicium, såsom M1- og M2-seriens chips, har gjort spil på sine bærbare computere mere gennemførlige, og virksomheden har tidligere demonstreret deres evner ved keynotes. Spiludviklere har dog været tøvende med at omfavne Apples påstande om catering til gamere på Macs. iPhone har på den anden side en stor brugerbase, der aktivt spiller spil, hvilket gør den til en tiltalende platform for AAA-udgivelser.

Den kommende tilgængelighed af store titler som Assassin's Creed Mirage, der skal lanceres på konsoller og pc'er den 5. oktober på iPhone i begyndelsen af ​​2024, er en væsentlig milepæl. Med periferiudstyr som Razers Kishi-controller, der forbedrer spiloplevelsen på mobile enheder, vil spillere have en problemfri måde at nyde disse spil på deres telefoner. Resident Evil og Death Stranding-spillene er også planlagt til at blive lanceret på iPhone 15 Pro og Pro Max senere i år.

Samlet set markerer Apples meddelelse et stort skridt i retning af at bringe konsol- og pc-spiloplevelser til mobile enheder. Med stigende interesse for spil på smartphones kan spillere se frem til ikke kun at nyde de sædvanlige mobile spiltilbud, men også AAA-udgivelser af høj kvalitet på deres iPhones.

