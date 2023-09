Forståelse af indflydelsen af ​​samarbejdsværktøjer på innovation på den digitale arbejdsplads

Samarbejdsværktøjer som Slack og Teams er blevet essentielle på den digitale arbejdsplads, hvilket giver teams mulighed for at kommunikere og arbejde sammen på afstand. En ny undersøgelse fra MIT Sloan Management Review fremhæver dog vigtigheden af ​​at forstå, hvordan de valg, der træffes inden for disse værktøjer, kan påvirke innovation.

Undersøgelsen viste, at beslutningen om at oprette en privat gruppe eller en offentlig gruppe gennem samarbejdsværktøjer kan sætte teams på forskellige veje mod innovation. Ifølge Wietske Van Osch, lektor ved Michigan State University, kan valget mellem offentlige og private kanaler have vigtige konsekvenser for de kreative resultater, som teams producerer.

Samarbejde i offentlige kanaler har vist sig at være mere relevant for udviklingsmæssig kreativitet, som involverer at kombinere eller udvide eksisterende koncepter for at producere nye resultater. På den anden side er det mere sandsynligt, at forstyrrende kreativitet, som involverer omdefinering af problemer for at finde nye løsninger, opstår fra grupper, der sætter kommunikation til privat.

Undersøgelsen tyder dog også på, at skævheder mellem disse stier kan føre til, at kreativiteten går i stå. For at fremme innovation skal ledere tænke strategisk og kombinere forskellige funktioner i samarbejdsværktøjer med passende kommunikationsstrukturer.

Undersøgelsen tilbyder tre punkter for ledere at overveje:

1. Vælg samarbejdsværktøjer, der tillader både offentlige og private rum.

2. Find måder at støtte private grupper på og gøre viden inden for disse grupper tilgængelig for den bredere organisation.

3. Kombiner forskellige grupper for at skabe flere veje til forskellige typer kreativitet.

Det er vigtigt for ledere at erkende, at der ikke er nogen ensartet tilgang til innovation. Burcu Bulgurcu, en assisterende professor ved Toronto Metropolitan Universitys Ted Rogers School of Management, understreger behovet for at give brugerne mulighed for at omfavne flere veje til kreativitet og udnytte dem til at maksimere potentialet i den digitale arbejdsstyrke.

Samlet set fremhæver denne forskning betydningen af ​​små valg inden for samarbejdsværktøjer for at drive innovation på den digitale arbejdsplads. At forstå de unikke veje, som disse værktøjer giver kreativitet, kan hjælpe ledere med at fremme innovation og udnytte deres teams fulde potentiale.

Kilde: MIT Sloan Management Review

Definitioner:

– Udviklingskreativitet: Kombination eller udvidelse af eksisterende koncepter for at skabe nye resultater.

– Disruptiv kreativitet: Den kreative ødelæggelse af et objekt eller et problem for at skabe et nyt perspektiv.

kilder:

- MIT Sloan Management Review: "Den dybe indflydelse af små valg i digitalt samarbejde" - [kilde]

– Wietske Van Osch – Canada Research Chair i Enterprise Social Media and Digital Collaboration ved HEC Montreal og lektor ved Michigan State University.

– Burcu Bulgurcu – Adjunkt og Rogers Cybersecure Catalyst-forsker ved Toronto Metropolitan Universitys Ted Rogers School of Management.

Bemærk: Denne artikel er et resumé af kildeartiklen og indeholder ingen direkte citater.