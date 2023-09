Vigtigheden af ​​rettidig fornyelse af bilforsikring i Indien

At have en gyldig motorkøretøjsforsikring, der dækker tredjeparts ansvar er obligatorisk for alle motorkøretøjer, der føres i offentlige rum i Indien, i henhold til Motor Vehicles Act, 1988. Det er afgørende for motorkøretøjsejere at tegne en motorkøretøjsforsikring. der opfylder dette lovkrav. Ud over ansvarsdækning for tredjeparter kan enkeltpersoner også vælge omfattende planer, der giver økonomisk beskyttelse i tilfælde af skader på køretøjer eller ulykker.

En vigtig grund til at forny din bilforsikring til tiden er at beskytte dig selv mod juridiske forpligtelser. Kørsel med en udløbet politik kan resultere i store bøder, hvis de bliver fanget af færdselsmyndigheder. Det smarte valg er at forny din bilforsikring til tiden for at undgå bøder.

At forny din bilforsikring til tiden er også vigtigt for en konsekvent økonomisk beskyttelse. Bilulykker eller skader kan opstå uventet, og at have en gyldig forsikring sikrer, at du er beskyttet mod at pådrage dig økonomiske tab til reparationsomkostninger eller erstatningsansvar over for tredjemand.

No-Claim Bonus (NCB) fordele er en anden grund til at forny din police til tiden. Hvis du ikke fremsætter krav i løbet af policeperioden, kan du akkumulere NCB, som er et incitament til sikker kørsel. Denne bonus giver dig mulighed for at sænke dine samlede forsikringsomkostninger, når du fornyer din police.

Problemfri behandling af krav er også afhængig af rettidig fornyelse. At forsinke fornyelsen af ​​din police kan føre til forsinkelser i afviklingen af ​​krav eller endda tvister. Erstatninger vil ikke blive udbetalt, hvis policen ikke fornyes inden udløbsdatoen.

For at opsummere, rettidig fornyelse af bilforsikring er afgørende for at overholde loven, nyde økonomisk beskyttelse og sikre effektiv dækning. Det er vigtigt at forny din bilforsikring i god tid før udløbsdatoen for at undgå bøder og for at holde dig økonomisk beskyttet. Investering i en bilforsikring hos en betroet udbyder, såsom Bajaj Allianz General Insurance, kan give dig den nødvendige økonomiske støtte og fordele som nul afskrivningsdækning, 24/7 spot assistance, transportfordele og mere.

'Denne artikel er en del af programmet for sponsoreret indhold.'

Definitioner:

Motor Vehicles Act, 1988: En lov i Indien, der foreskriver regler for motorkøretøjer og vejtrafik i landet.

Tredjemandsansvar: En persons eller enheds økonomiske forpligtelser eller ansvar over for tredjeparter i tilfælde af skade eller skade forårsaget af det forsikrede køretøj.

No-Claim Bonus (NCB): Et incitament fra forsikringsselskaber til forsikringstagere, som ikke fremsætter krav i forsikringsperioden.

kilder:

Bajaj Allianz General Insurance