Meta-Sorter: AI-baseret metode forbedrer biommærkning i mikrobiomprøver

Forskere fra Huazhong University of Science and Technology har udviklet en ny AI-baseret metode kaldet "Meta-Sorter" for at forbedre biommærkning af mikrobiomeprøver. Undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Environmental Science and Ecotechnology, viser, hvordan Meta-Sorter udnytter neurale netværk og overføre læringsteknikker til at tackle udfordringen med ufuldstændig information i MGnify-databasen.

Meta-Sorter-tilgangen består af to nøgletrin. For det første er en neural netværksmodel konstrueret ved hjælp af over 118,000 mikrobielle prøver fra 134 biomer og deres tilsvarende biome-ontologi. Denne model opnår en imponerende gennemsnitlig AUROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic curve) på 0.896, hvilket præcist klassificerer prøver med detaljerede biomeoplysninger.

Det andet trin involverer brug af transfer learning med nyligt introducerede prøver, der har forskellige karakteristika. Forskere inkorporerede 34,209 nye prøver fra 35 biomer, herunder otte nye, i den overførselsneurale netværksmodel. Dette resulterede i en fremragende gennemsnitlig AUROC på 0.989, der effektivt forudsiger biominformation for nyligt introducerede prøver mærket som "Blandet biom."

Meta-Sorter demonstrerer en samlet nøjagtighed på 96.7 % ved klassificering af prøver med ufuldstændige biomeannoteringer. Dette gennembrud løser problemer med kaskadefejl og åbner nye muligheder for videnopdagelse inden for miljøforskning og andre videnskabelige discipliner.

Derudover forfiner Meta-Sorter biome-annoteringerne for under- og forkert annoterede prøver. Dens automatiske tildeling af præcise klassifikationer til tvetydige prøver giver værdifuld indsigt ud over den originale litteratur. Differentieringen af ​​prøver i specifikke miljøkategorier øger pålideligheden og validiteten af ​​forskningskonklusioner.

Efterhånden som standardiserede protokoller til indsendelse af data og inkorporering af metadata fortsætter med at udvikle sig, forventes Meta-Sorter at revolutionere analysen og fortolkningen af ​​mikrobielle fællesskabsprøver. Det vil muliggøre mere nøjagtige og indsigtsfulde opdagelser inden for mikrobiomforskning og videre.

kilde:

Nan Wang et al., Forfining af biommærkning til storskala mikrobielle samfundsprøver: Udnyttelse af neurale netværk og overførselslæring, miljøvidenskab og økoteknologi (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304