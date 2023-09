Xiaomi lancerer Redmi Note 13 Pro Series med 200MP kamera og nyt MediaTek Chipset

Den kinesiske smartphone-producent Xiaomi er klar til at udvide sit overkommelige Redmi-undermærke med den kommende Redmi Note 13 Pro-serie. Virksomheden annoncerede for nylig på Weibo, at lanceringsvinduet for de nye smartphones i Kina vil være senere på måneden. Redmi Note 13 Pro-serien vil omfatte to modeller: Redmi Note 13 Pro og Redmi Note 13 Pro+.

Et af de største højdepunkter ved disse enheder er deres 200 MP primære kamerasensorer, der giver brugerne mulighed for højopløsningsfotografering. Derudover vil Redmi Note 13 Pro-modellerne have et nyt MediaTek-chipsæt, der tilbyder forbedret ydeevne og effektivitet.

Redmi Note 13 Pro+ modellen forventes at komme med en tilpasset Samsung ISOCELL kamerasensor, som lover forbedret fotoydeevne. Denne sensor ligner den, der bruges i Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Ifølge TENAA-webstedet kommer begge smartphones med en 6.67-tommer OLED-skærm og understøtter 5G-forbindelse. Redmi Note 13 Pro+ vil sandsynligvis tilbyde op til 18 GB RAM, mens Redmi Note 13 Pro kan have op til 16 GB RAM.

Xiaomi har allerede bekræftet, at Redmi Note 13 Pro-serien vil være udstyret med en 200 MP bagkameraopsætning. Den dyrere Pro+-variant vil blive drevet af det nye 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra-chipsæt, en opgradering i forhold til den almindelige Dimensity 7200, der findes i andre smartphones. Begge enheder forventes også at inkludere et 16MP selfie-kamera.

Med hensyn til batterikapacitet rygtes Redmi Note 13 Pro at have et 4,880 mAh batteri, mens Redmi Note 13 Pro+ kommer med et lidt større batteri på 5,020 mAh.

Xiaomis Redmi Note 13 Pro-serie sigter mod at give brugerne avancerede kamerafunktioner og kraftfuld ydeevne til en overkommelig pris. Med sin kommende lancering i Kina kan forbrugerne se frem til et imponerende udvalg af smartphones fra Xiaomis Redmi-undermærke.

