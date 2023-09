Reddit introducerer postoversættelsesfunktion og opdateringshjælpecenter

Reddit, den populære online platform, har afsløret en ny funktion, der giver brugerne mulighed for at oversætte indlæg til forskellige sprog. I første omgang vil der være otte tilgængelige sprog, inklusive engelsk, spansk, tysk, fransk, portugisisk, italiensk, hollandsk og svensk.

For at få adgang til denne oversættelsesfunktion kan brugere blot klikke på "oversæt"-knappen placeret under Redditors brugernavn øverst i indlægget. Men for at bruge denne funktion skal brugerne først vælge deres foretrukne sprog i indstillingerne. I øjeblikket er denne funktion kun tilgængelig på Android- og iOS-enheder, såvel som for brugere, der er logget ud på webplatformen.

Udover postoversættelse eksperimenterer Reddit også med oversættelser til kommentarer på både iOS og Android. I sit seneste indlæg afslørede virksomheden sin plan om at gøre hele samtaleoplevelsen på Reddit flersproget i den nærmeste fremtid.

Derudover har Reddit for nylig opdateret sit hjælpecenter. Hjælpecentret fungerer nu som et centralt knudepunkt, der kombinerer Hjælpecenter for moderatorer og giver brugerne alle de nødvendige supportressourcer, de måtte have brug for. Denne opdatering kommer i hælene på Reddits introduktion af Mod Helper-programmet, som belønner moderatorer for at hjælpe deres andre moderatorer.

Med disse nye funktioner og opdateringer sigter Reddit mod at forbedre brugeroplevelsen og fremme flersprogede samtaler i sit fællesskab.

