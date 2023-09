Realme 5G-udsalget: Rabatter og tilbud på udvalgte smartphones

Realme 5G-salget er nu live og giver kunder i Indien mulighed for at spare stort på udvalgte Realme 5G-smartphones. Udsalgsdatoerne er fra 11. september til 17. september, og kunderne kan drage fordel af forskellige rabatter og tilbud på smartphones såsom Realme Narzo 60x, Realme 11 5G og Realme 11 Pro 5G.

Under udsalget kan kunderne spare op til Rs. 12,000 ved køb af en kvalificeret Realme 5G-telefon. Rabatterne inkluderer øjeblikkelige prisreduktioner samt banktilbud og byttetilbud.

Et af de fremhævede tilbud er en øjeblikkelig rabat på Rs. 1,000 på den nyligt lancerede Realme Narzo 60x 5G. Denne smartphone, tilgængelig i 4GB + 128GB og 6GB + 128GB RAM og lagerkonfigurationer, kan købes for Rs. 11,999. Derudover kan købere også få en 2X møntbelønning til en værdi af op til Rs. 279 og gratis 6-måneders skærmskadebeskyttelse.

Realme 11-serien, inklusive Realme 11 5G, Realme 11 Pro og Realme 11 Pro+, er også tilgængelige til nedsatte priser. Realme 11 5G har en rabat på Rs. 1,500, mens Realme 11 Pro og Realme 11 Pro+ har en rabat på Rs. 2,000. Købere kan også drage fordel af en gratis EMI-mulighed på alle varianter af disse smartphones, med priser fra Rs. 21,999 til Rs. 25,999.

Andre smartphones i udsalget inkluderer Realme 11x 5G, som tilbydes med en gratis EMI-mulighed, men uden rabat. Den er tilgængelig i 6GB + 128GB og 8GB + 128GB RAM og lagermuligheder, prissat til Rs. 14,999 og Rs. 15,999,-.

Realme Narzo 60 5G og Realme Narzo 60 Pro 5G modtager også rabatter på Rs. 1,300 og Rs. 2,000 hhv. Derudover er der en bankrabat på Rs. 250 tilgængelig på ICICI, Kotak Mahindra og Axis Bank debet- og kreditkorttransaktioner.

Samlet set giver Realme 5G-salget kunderne mulighed for at spare på smartphones af høj kvalitet med avancerede 5G-funktioner. Med rabatter, tilbud og forskellige tilgængelige finansieringsmuligheder er det et godt tidspunkt at opgradere til en Realme 5G-telefon.

