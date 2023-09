Razorpay opkøber BillMe for at øge kundeengagementet

Fintech-platformen Razorpay har annonceret sit opkøb af den Mumbai-baserede startup BillMe, en digital fakturerings- og kundeengagementvirksomhed. Partnerskabet har til formål at styrke virksomheder med en hybrid model for bedre interaktion med slutforbrugere. De økonomiske detaljer om handlen blev ikke offentliggjort.

Razorpays administrerende direktør og medstifter, Shashank Kumar, udtalte, at samarbejdet med BillMe vil give virksomheden mulighed for at udnytte sine handelsrelationer og markedskendskab, hvilket gør det muligt for offline detailhandelsmærker at vokse hurtigere og få problemfri adgang til omnichannel betalingsløsninger.

BillMe blev grundlagt i 2018 af Kuber Pritmani, Jai Hemrajani og Rupam Jain og har allerede betjent over 4,000 virksomheder og 15,000 detailsalgssteder (POS). Pritmani, medstifter af BillMe, udtrykte begejstring over de gensidige synergier mellem de to virksomheder og deres fælles vision om at co-transformere kundeengagement. Han mener, at dette partnerskab vil have en betydelig indflydelse og forbedre den samlede oplevelse for slutforbrugerne.

Dette opkøb markerer det ottende for Razorpay og det første siden dets nylige udvidelse til omnichannel-betalinger med opkøbet af Ezetap, et digitalt betalingsfirma.

Samarbejdet mellem Razorpay og BillMe betegner den fortsatte vækst og konsolidering inden for fintech-industrien. Ved at kombinere deres styrker sigter de efter at give virksomhederne forbedrede værktøjer til at engagere forbrugerne og lette problemfri betalingsoplevelser.

Definitioner:

– Fintech: Finansiel teknologi refererer til brugen af ​​teknologi til at levere finansielle tjenester til enkeltpersoner og virksomheder.

– Fakturering: Processen med at oprette og sende regninger eller fakturaer til kunder for leverede produkter eller tjenester.

– Kundeengagement: Handlingen med at interagere og opbygge relationer med kunder for at fremme loyalitet og tilskynde til gentagende forretninger.

