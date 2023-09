Razorpay erhverver Digital Invoicing Startup BillMe for at øge kundeengagementet

Fintech unicorn Razorpay har annonceret købet af BillMe, en opstart af digital fakturering og kundeengagement. Den Mumbai-baserede start-up har udviklet en platform, der har til formål at eliminere papirregninger og øge værditilvæksten for handlende gennem digital fakturering. Dette markerer det ottende opkøb af Razorpay, som har udvidet sin portefølje siden overtagelsen af ​​Ezetap i august 2022.

Med dette opkøb søger Razorpay at styrke virksomheder med en hybridmodel, der giver dem mulighed for at engagere sig mere effektivt med deres kunder. Da kontaktløse og friktionsfri interaktionsformer fortsætter med at vinde popularitet blandt forbrugere, sigter Razorpay på at udnytte BillMe's muligheder for at give forhandlere en meget personlig og interaktiv faktureringsoplevelse. Razorpay-genererede digitale regninger vil tilbyde funktioner såsom feedback og undersøgelsesmuligheder, der gør det muligt for købmænd at tilpasse deres engagementsstrategier baseret på forbrugernes præferencer.

BillMe, der blev grundlagt i 2018, har allerede betjent over 4,000 virksomheder, herunder store mærker som McDonald's, Burger King, Decathlon og Cinepolis. Platformen gør det muligt for virksomheder at gå live med digital fakturering på under 10 minutter, hvilket strømliner processer, der normalt tager meget længere tid. Desuden giver de selvbetjente dashboards leveret af BillMe handlende mulighed for at analysere kundeadfærd, etablere tilpassede kampagneregler og lette krydssalg og promoveringer.

Kunder vil drage fordel af den strømlinede og hurtigere betalingsoplevelse, som digital fakturering giver. De behøver ikke længere at bekymre sig om at opbevare eller hente papirregninger til fremtidig reference. I stedet vil de digitale regninger være let tilgængelige og kan bruges som et multidimensionelt værktøj for handlende til bedre at forstå, engagere og målrette deres kunder.

Razorpay ser et stort potentiale på det globale marked for digitale kvitteringer, som forventes at nå op på 2.3 milliarder dollars i 2027. Ved at inkorporere BillMes tilbud sigter Razorpay mod at hjælpe virksomheder med at skille sig ud ved at øge kundeengagementet, fastholde kunderne og styrke deres markedsføringsevner. Dette opkøb stemmer overens med Razorpays vision om at blive en pålidelig one-stop-shop for alle betalingsløsninger, der henvender sig til virksomheder i alle størrelser.

Razorpay blev etableret i 2014 og har allerede leveret betalingsteknologiløsninger til over 8 millioner virksomheder. Virksomheden har sikret sig 817 millioner dollars i finansiering fra prominente investorer som Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global og MasterCard. Med tilføjelsen af ​​BillMe fortsætter Razorpay med at udvide sit fodaftryk i fintech-industrien og styrke sin position som en førende spiller inden for betalingsområdet.

