Spansk politiker holder op for at øge bevidstheden om sjælden øjenlågslidelse

En spansk politiker, Rosa Alarcón, har trukket sig fra sin stilling som byrådsmedlem i Barcelona for at fokusere på at øge bevidstheden om Meige syndrom, en sjælden lidelse, der får hendes øjenlåg til ufrivilligt at lukke og nogle gange forblive lukket i dagevis. Alarcón blev diagnosticeret med tilstanden i april 2022, tre år efter, at hun første gang oplevede symptomer.

Den første hændelse fandt sted, mens Alarcón krydsede gaden, og hendes øjenlåg lukkede pludselig, hvilket efterlod hende desorienteret og sårbar. Heldigvis kom en forbipasserende hende til hjælp og guidede hende i sikkerhed. Til at begynde med fik hun fejlagtigt at vide, at hun simpelthen havde tørre øjne, men en længere episode, hvor hendes øjne forblev lukkede i 10 dage, fik hende til at søge ekspert lægehjælp og få en korrekt diagnose.

Meige syndrom er en neurologisk tilstand karakteriseret ved unormal bevægelse af øjenlågene, kendt som blefarospasme, samt spasmer i kæben, tungen og nakken. For at øge bevidstheden om de udfordringer, som synshandicappede står over for, begyndte Alarcón at skabe TikTok-videoer, som i øjeblikket har over 6,000 følgere. Nogle af hendes videoer er blevet set en halv million gange, med emner lige fra hvordan man bruger en hvid stok til at navigere uden syn til strukturen af ​​fortovet, når man krydser vejen.

Selvom hun tog en fem-måneders pause fra sin stilling som rådmand efter sin diagnose, vendte Alarcón tilbage til valgkamp ved lokalvalget for det catalanske socialistparti. Men i sidste ende indså hun, at hun havde brug for mere tid til egenomsorg, end rådsarbejdet tillod. Alarcón udtrykte taknemmelighed over for Barcelonas borgmester Jaume Collboni for hans støtte og forståelse under denne vanskelige beslutning.

Ved at træde tilbage fra sin politiske rolle håber Alarcón at nå ud til et større publikum for at øge synligheden for Meige syndrom og fortalere for synshandicappedes behov. Hendes dedikation til at øge bevidstheden om og forståelsen af ​​tilstanden viser hendes engagement i at have en positiv indflydelse.

Definitioner:

Meige syndrom: En sjælden neurologisk tilstand karakteriseret ved unormal bevægelse af øjenlågene, ofte ledsaget af spasmer i kæben og tungen.

Blefarospasme: Ufrivillig lukning eller kraftig sammentrækning af øjenlågene.

TikTok: En social medieplatform til deling af korte videoer.

kilder:

– El Diario, den digitale avis