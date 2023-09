Imponerende Star Fox Arwing-rekreation i Starfield

En ny og meget imponerende rumskibsrekreation er dukket op i Bethesdas rum-RPG Starfield. Inspireret af den elskede Star Fox-serie har brugeren 'BuckyArt1701' på sociale medier designet et skræddersyet skib baseret på den ikoniske Arwing. Den officielle Starfield sociale mediekonto delte endda adskillige skærmbilleder af denne bemærkelsesværdige skabelse.

Starfield samler elementer fra klassiske Bethesda-rollespil med spændende rumskibsdogkampe. Muligheden for at tilpasse dit skib giver spillerne mulighed for at skabe unikke og genkendelige designs. Siden udgivelsen har fans allerede lavet skibe inspireret af Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica og The Expanse.

Selvom Star Fox-serien ikke har set en ny indgang i et stykke tid, giver denne Arwing-genskabelse i Starfield fans mulighed for midlertidigt at tilfredsstille deres ønske om Fox McClouds intergalaktiske eventyr. For dem, der har lyst til flere rumkampe på Nintendo Switch, er det en fantastisk mulighed at gense klassiske Star Fox-oplevelser gennem Switch Online-tjenesten.

Starfield er hurtigt blevet Bethesdas mest succesrige spillancering til dato, med over seks millioner spillere, der sluttede sig til Constellation inden for åbningsugen. For mere information om spillet, inklusive anmeldelser og guider, besøg vores søskendehjemmeside Pure Xbox.

Hvad er dine tanker om denne bemærkelsesværdige Arwing-rekreation i Starfield? Håber du på et nyt Star Fox-spil i fremtiden? Del dine meninger nedenfor.

kilder:

– Ren Xbox

– Xbox Twitter-konto