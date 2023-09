Gennembrud i topologisk isolatormateriale rummer potentiale for avanceret elektronik og kvanteberegning

Et nyligt gennembrud inden for topologiske isolatormaterialer kan have betydelige konsekvenser for avanceret elektronik og kvanteberegning, ifølge forskere ved Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

Topologiske isolatormaterialer er en ny fase af materiale, der besidder isolerende egenskaber internt, mens de udviser ledende egenskaber på deres overflade. Denne unikke egenskab gør dem meget ønskværdige til forskellige applikationer, herunder kvanteberegning.

Ved kun at bruge et elektrisk felt har forskere ved ORNL med succes omdannet en normal isolator til en magnetisk topologisk isolator. Denne banebrydende præstation gør det muligt for elektricitet at flyde frit hen over materialets overflade og kanter uden nogen form for energispredning, hvilket baner vejen for udviklingen af ​​højhastighedselektronik med lav effekt.

Forskningen, ledet af Mina Yoon fra ORNL, lover talrige praktiske anvendelser. Dette inkluderer næste generations elektronik, spintronics og kvantecomputere.

Ved at inducere polarisationsskift af det ferroelektriske substrat gennem det elektriske felt var forskerne i stand til at skabe forskellige magnetiske og topologiske tilstande i materialet. Dette gennembrud i at kontrollere kvantetilstande kan revolutionere elektronik- og computerområdet.

Resultaterne er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift 2D Materials under titlen "Non-volatile electric control of magnetic and topological properties of MnBi2Te4 thin films". Undersøgelsen blev finansieret af Basic Energy Sciences og Quantum Science Center.

kilder:

– "Ikke-flygtig elektrisk kontrol af magnetiske og topologiske egenskaber af MnBi2Te4 tynde film" af Wei Luo, Mao-Hua Du, Fernando A Reboredo og Mina Yoon, 2D Materials

– Oak Ridge National Laboratory (ORNL)