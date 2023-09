Apple forlænger aftalen med Qualcomm om at bruge 5G-modemchips indtil 2026

Apple har annonceret, at de vil forlænge sin aftale med Qualcomm om at bruge sine Snapdragon 5G Modem-RF-systemer til sine smartphone-lanceringer indtil mindst 2026. Det betyder, at Apple vil fortsætte med at bruge Qualcomms komponenter i sine iPhones i de næste tre år. Denne beslutning kommer som en forsinkelse af Apples planer om at udvikle sine egne 5G-modemchips, som forventedes at blive introduceret i 2024.

Eksperter er uenige om årsagerne til Apples forsinkelse med at udvikle sine egne chipsæt. Nogle spekulerer i, at Apple finder det mere udfordrende end forventet at skabe sit eget mobilmodem silicium, mens andre tyder på, at forsyningskædeproblemer forårsager vanskeligheder. Alejandro Cadenas, Associate Vice President hos IDC, bemærkede, at Apples prioritet er at udvikle sine egne chipsæt og afslutte sin aftale med Qualcomm, men virksomheden har brug for mere tid til at sikre kvaliteten af ​​sit alternativ.

Selvom Apples bestræbelser på at udvikle sine egne 5G-chipsæt kan tage længere tid end forventet, mener brancheanalytikere, at virksomheden fortsat er forpligtet til udfordringen og allokerer betydelige ressourcer til opgaven. Forlængelsen af ​​Apples aftale med Qualcomm giver sikkerhed på kort til mellemlang sigt for begge virksomheder.

Der er spekulationer om, at Apples fornyede aftale med Qualcomm kan være relateret til virksomhedens bestræbelser på at styrke sine forsyningskæder, især på grund af øgede udfordringer i Kina. Apple søger muligvis at diversificere sine komponentkilder og reducere afhængigheden af ​​en enkelt leverandør.

Uanset årsagerne bag forsinkelsen, ses denne udvidelse som en gevinst for Qualcomm, da Apple fortsætter med at stole på dets komponenter. Detaljerne i kontrakten er ikke blevet offentliggjort, men den menes at svare til den aftale, der blev indgået mellem de to selskaber i 2019 efter juridiske tvister. I det forlig trak Apple sine juridiske krav mod Qualcomm tilbage og indvilligede i at bruge sine chips i iPhones, hvilket i sidste ende førte til, at Apple overtog Intels smartphone-modemforretning.

På trods af forsinkelsen forventes Apple i sidste ende at frigive sine egne 5G-modemchips, men tidsrammen er fortsat usikker.

kilder:

– Registret

- South China Morning Post