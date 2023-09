Qualcomm underskriver aftale med Apple om at levere 5G-chips indtil 2026

Qualcomm annoncerede mandag, at de har underskrevet en aftale med Apple om at levere 5G-chips til iPhones indtil mindst 2026. Denne aftale forlænger det eksisterende forhold mellem de to selskaber, og det indikerer, at Apple i øjeblikket ikke planlægger at udvikle sin egen modemteknologi. Aftalen kommer på et tidspunkt, hvor Apple står over for udfordringer i Kina og søger at styrke sine forsyningskæder på andre områder.

Under den nye aftale vil Qualcomm levere chips til iPhones, der vil blive frigivet hvert år indtil 2026. Den nøjagtige værdi af aftalen blev ikke oplyst, men den siges at svare til den tidligere leveringsaftale mellem de to selskaber. Qualcomm-aktien steg med 4 procent efter meddelelsen, mens Apple-aktien steg med 0.5 procent.

Denne aftale bygger på en chipforsyningsaftale, som Qualcomm og Apple underskrev i 2019, efter løsningen af ​​en langvarig juridisk tvist mellem de to virksomheder. Denne leveringsaftale er indstillet til at udløbe i år, hvilket gør, at iPhones forventes at blive annonceret på tirsdag til den sidste, der debuterer under den aftale.

Ud over chipforsyningsaftalen bekræftede Qualcomm også, at deres patentlicensaftale med Apple, som blev underskrevet i 2019, forbliver på plads. Denne aftale er sat til at udløbe i 2025, men der er mulighed for at forlænge den med to år mere.

Apple har arbejdet på sin egen modemteknologi og købte Intels modem-enhed for 1 milliard dollars i 2019. Virksomheden har dog endnu ikke givet detaljer om, hvornår det planlægger at begynde at bruge sine egne chips.

Mens Qualcomm forventer, at kun en femtedel af Apples iPhones vil bruge sine chips i 2026, har tidligere fremskrivninger fra virksomheden været alt for konservative. Det skal bemærkes, at alle iPhone 14-modeller udgivet sidste år brugte Qualcomm-modem. Qualcomms Chief Financial Officer forventer også, at "langt størstedelen" af 2023-iPhones, der udgives i denne uge, vil inkludere Qualcomm-modemmer.

Samlet set styrker denne udvidede aftale mellem Qualcomm og Apple deres partnerskab og sikrer en stabil forsyning af 5G-chips til Apples fremtidige iPhones. Det tyder også på, at Apple ikke planlægger at udvikle sin egen modemteknologi i den nærmeste fremtid.

Kilde: Den originale artikel er hentet fra Reuters.