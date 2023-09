Qualcomm underskriver ny aftale om levering af 5G-chips til Apple indtil 2026

Qualcomm har annonceret en ny aftale med Apple om at levere 5G-chips til iPhones indtil 2026. Den førende designer af modemchips, der forbinder telefoner til mobile datanetværk, har tidligere underskrevet en leveringsaftale med Apple i 2019 efter at have løst en juridisk kamp. Mens aftalen om levering af chip under den tidligere aftale er sat til at udløbe i år, sikrer Qualcomms seneste aftale et fortsat partnerskab med Apple.

Vilkårene for den nye aftale er "lignende" til den tidligere, selvom den specifikke værdi ikke er blevet oplyst. Qualcomm bekræftede også, at deres patentlicensaftale med Apple, som udløber i 2025, forbliver på plads. Der er mulighed for at forlænge licensaftalen med yderligere to år.

I mellemtiden arbejder Apple på at udvikle sin egen modemteknologi og købte Intels modem-enhed for 1 milliard dollars i 2019. Apple har dog ikke afsløret tidslinjen for at integrere sine egne chips i sine iPhones. Qualcomms økonomiske fremskrivninger antager, at kun en femtedel af Apples iPhones vil bruge Qualcomm-chips i 2026.

I 2021 viste Qualcomms fremskrivning af sin forretning med Apple at være konservativ, da alle iPhone 14-modeller, der blev udgivet det år, brugte Qualcomm-modem. Det langsigtede forhold mellem Qualcomm og Apple har været afgørende for begge virksomheder, og den seneste aftale sikrer, at Qualcomm forbliver en nøgleleverandør af 5G-chips til Apple i de kommende år.

kilder:

– https://www.reuters.com/technology/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026-2023-09-11/

– https://www.ettelecom.com/qualcomm-signs-new-chip-deal-with-apple-running-until-2026