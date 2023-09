Qualcomm forlænger aftalen for at forsyne Apple med 5G-modems

Qualcomm har annonceret en forlængelse af sin aftale om at levere 5G-modemmer til Apples smartphones, hvilket indikerer, at Apple stadig står over for udfordringer med at udvikle teknologien internt. Siden 2018 har Apple arbejdet på at skabe sine egne modemer, som er ansvarlige for at lette kommunikationen mellem dets enheder og mobilnetværk. Denne indsats er en del af Apples større initiativ til at producere flere af sine halvlederkomponenter internt i stedet for at stole på eksterne leverandører.

I henhold til aftalens vilkår vil Qualcomm forsyne Apple med sine chips til de smartphone-lanceringer, der er planlagt til 2024, 2025 og 2026. Selv om detaljerne i aftalen ikke blev afsløret, udtalte Qualcomm, at de ligner den oprindelige aftale indgået i 2019 Som den førende chipproducent inden for 5G-teknologier udtrykte Qualcomm tillid til sin mangeårige lederskab i branchen.

Apple er Qualcomms største kunde, ansvarlig for cirka 25% af deres omsætning. Forventningen var, at den kommende iPhone 15, der skulle udgives på tirsdag, ville være en af ​​de sidste modeller til at bruge Qualcomms modemer. Apple og Qualcomm havde tidligere været involveret i højprofilerede intellektuelle ejendoms- og kontrakttvister på verdensplan, før de nåede frem til et forlig i 2019, som omfattede en "flerårig aftale om levering af chipset."

Apple fremmede dog sine modemudviklingsplaner kort efter ved at opkøbe Intels smartphone-chipforretning for 1 mia. Denne nye aftale med Qualcomm giver mulighed for, at Apple gradvist kan integrere sine egne chips i sine smartphones i løbet af de næste tre år, forudsat at de er klar til implementering.

Det er bemærkelsesværdigt, at Qualcomms aktier oplevede en stigning på 8 % i førmarkedshandelen efter meddelelsen, hvilket til sidst afgjorde med en stigning på 3 % i handelen sent om morgenen. I maj 2021 indgik Apple også en multi-milliard-dollar, flerårig aftale med Broadcom om forskellige andre 5G-komponenter.

Definitioner:

– Modem: En enhed, der muliggør kommunikation mellem en computer eller smartphone og internettet via en netværksforbindelse.

– Halvleder: Et materiale, typisk silicium, der besidder elektriske ledningsevneegenskaber mellem en leder og en isolator. Bruges til fremstilling af forskellige elektroniske komponenter.

– 5G: Femte generation af trådløs teknologi, der giver hurtigere hastigheder og forbedret forbindelse sammenlignet med tidligere generationer.

– Chipmaker: En virksomhed, der designer og fremstiller integrerede kredsløb (chips), der bruges i elektroniske enheder.

