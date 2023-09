Apple fortsætter med at bruge Qualcomm-modemchips i de næste tre år

Aktierne i Qualcomm Inc. oplevede en stigning på mere end 3.8% efter meddelelsen om, at Apple Inc. vil fortsætte med at bruge Qualcomms mobilmodemchips i de næste tre år. Dette kommer som en overraskelse, da Apple forventedes at reducere brugen af ​​modemerne fra og med i år.

Forsyningsaftalen blev afsløret blot en dag før lanceringen af ​​iPhone 15-serien. Ifølge Qualcomm vil deres modemchips blive integreret i de tre kommende iPhone-generationer, der skal frigives i 2024, 2025 og 2026. Qualcomm forventer dog, at det kun vil levere cirka 20 % af de modemer, der leveres med Apples 2026-håndsæt.

Apple betragtes som en af ​​Qualcomms mest betydningsfulde kunder, hvor virksomhedens indkøb tegner sig for over en femtedel af Qualcomms 44.2 milliarder dollars omsætning i 2020. Disse indkøb består primært af bredbåndskomponenter, der bruges til at drive iPhones 5G-forbindelsesfunktioner.

Qualcomm forsyner Apple med 5G-modemchips, der konverterer data inde i en enhed til radiosignaler til transmission til et mobiltårn. Derudover leverer Qualcomm andre understøttende komponenter såsom miniature 5G-antenner til smartphones og RF-frontends, som filtrerer radiointerferens og forstærker 5G-signaler.

Apple henter ikke kun chips fra Qualcomm, men licenserer også en samling netværkspatenter, der er afgørende for trådløs forbindelse i telefoner. Sidste år betalte Apple Qualcomm 1.9 milliarder dollars i licensafgifter for disse patenter.

Forud for løsningen af ​​en juridisk kamp mellem Qualcomm og Apple i 2019, var Qualcomms netværkspatenter et omstridt spørgsmål. Som en del af forliget indvilligede Apple i at licensere Qualcomms patenter i seks år med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Apples opkøb af Intel Corp.'s modemchipforretning gav yderligere næring til dets bestræbelser på at erstatte Qualcomms chips med sin egen teknologi.

Det ser dog ud til, at Apples stræben efter intern trådløs netværksteknologi kan støde på forsinkelser, som beslutningen om at fortsætte med at bruge Qualcomm-chips frem til 2026 antyder. Apple har en track record i at udvikle sine egne chips, designe de primære processorer til iPhones, Mac-computere og Apple Watch.

Ud over Qualcomms modemchips, sigter Apple mod at erstatte andre tredjepartskomponenter med tilpasset silicium. Bloomberg rapporterede tidligere i år, at Apple planlægger at udvikle sine egne Wi-Fi- og Bluetooth-moduler, der potentielt erstatter den chip, der i øjeblikket leveres af Broadcom Inc. Den anden version af dette modul forventes at inkludere mobilforbindelse svarende til Qualcomms modemchips, selvom dens udgivelse dato er fortsat usikker.

Indvirkningen af ​​Apples chipudviklingsindsats på Qualcomms forretning forventes delvist at blive opvejet af Qualcomms ekspansion på markedet for køretøjsprocessorer og serverchips.

