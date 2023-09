Qualcomm og Apple er enige om ny 5G-chipforsyningsaftale

Qualcomm har annonceret en ny aftale med Apple om at levere 5G-chips til tech-giganten indtil mindst 2026. Dette sker efter en tidligere chipforsyningsaftale mellem de to virksomheder i 2019, som markerede afslutningen på en lang juridisk kamp.

Den kommende iPhone-lancering, der forventes at blive afsløret i denne uge, vil være det endelige produkt, der blev introduceret under den tidligere chipleveringsaftale. Mens specifikke økonomiske detaljer om den nye aftale ikke blev afsløret, understregede Qualcomm, at vilkårene er "lignende" til deres tidligere arrangement.

Ud over chipforsyningsaftalen har Qualcomm og Apple også en patentlicensaftale, der forbliver aktiv indtil 2025, med mulighed for en to-årig forlængelse. Denne aftale sikrer, at Apple kan fortsætte med at bruge Qualcomms patenterede teknologi i deres enheder.

Det er værd at bemærke, at Apple har investeret i at udvikle sin egen modemteknologi. I 2019 købte virksomheden Intels modem-enhed for 1 mia. Selvom Apples køreplan for at integrere sine proprietære chips i deres enheder forbliver uoplyst, forventer Qualcomm, at kun en femtedel af Apples iPhones vil inkorporere deres chips i 2026.

Det er dog vigtigt at nævne, at Qualcomms fremskrivninger vedrørende dets partnerskab med Apple tidligere har været konservative. I 2021 forventede Qualcomm, at ingen af ​​iPhone 14-modellerne ville have deres modemer, men de blev bevist forkerte, da alle modeller udgivet sidste år faktisk havde Qualcomm-modem.

Samlet set sikrer denne nye aftale mellem Qualcomm og Apple et fortsat partnerskab om at levere 5G-teknologi til iPhones, samtidig med at Apple får fleksibilitet til at udvikle sin egen modemteknologi i fremtiden.

kilder:

- Qualcomm

- Apple