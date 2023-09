For at sikre, at alle samfund modtager effektiv og effektiv sundhedspleje, er det afgørende at have en mangfoldig arbejdsstyrke. Der er dog stadig meget arbejde, der skal gøres for at sikre, at racerepræsentationen er tilstrækkelig i sundhedsvæsenet. Dr. Dale Okorodudu, en lunge- og kritisk plejelæge og grundlæggeren af ​​Black Men in White Coats, satte sig sammen med MobiHealthNews for at diskutere virkningen af ​​mangel på mangfoldighed på sundhedsudbydere og patienter, samt den rolle, digital sundhed kan spille med at forbedre ligheden i sundhedsvæsenet.

Når det kommer til patienter, har undersøgelser vist, at det at have en kliniker, der ligner dem, kan føre til bedre sundhedsresultater. Der er et grundlag af tillid og forståelse, der kan etableres, når der er racemæssig overensstemmelse mellem læger og patienter. For eksempel viste en undersøgelse, at sorte mænd var mere tilbøjelige til at engagere sig i forebyggende sundhedspleje, når deres læge også var sort.

Dr. Okorodudu delte nogle af sine personlige oplevelser som læge og fremhævede både udfordringerne og de positive øjeblikke. Han er stødt på tilfælde, hvor patienter har tvivlet på hans evne til at yde pleje baseret på hans race eller udenlandsk klingende navn. På den anden side har han også været vidne til gennembrud med patienter, der føler en stærk forbindelse og tillid til ham, hvilket i sidste ende fører til bedre sundhedsresultater.

Det er vigtigt at bemærke, at race ikke bestemmer kvaliteten af ​​den pleje, en læge kan yde. Betydningen af ​​mangfoldighed i sundhedsvæsenet ligger i at få patienterne til at føle sig mere komfortable og imødegå iboende skævheder. At have repræsentation kan hjælpe med at bekæmpe ubevidste skævheder, der findes i sundhedssystemet.

Digital sundhed kan spille en væsentlig rolle i at forbedre ligheden i sundhed ved at tage fat på spørgsmålet om adgang til pleje. Telesundhedstjenester, fjernovervågning af patienter og digitale sundhedsplatforme kan gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt for dårligt stillede samfund. Ved at udnytte teknologien kan sundhedsudbydere nå ud til patienter, som ellers kan have svært ved at få adgang til sundhedsydelser.

Som konklusion er det vigtigt at fremme mangfoldighed i sundhedsvæsenet for at yde optimal pleje til alle samfund. Det kan føre til forbedrede sundhedsresultater, adressere skævheder og sikre, at alle har adgang til den pleje, de har brug for. Ved at bruge digitale sundhedsteknologier kan ligestilling i sundhedsvæsenet fremmes yderligere.

