Seks PlayStation Plus-ekstraspil annonceret til september

En lækket liste har afsløret de seks PlayStation Plus Extra-spil, der vil være tilgængelige i september. Spillene blev delt af pålidelig kilde billbil-kun på Dealabs. Serien inkluderer NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 og Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 er en opgraderet prequel til NieR:Automata. Det modtog positive anmeldelser, hvor IGN gav det en 8/10 og roste det forbedrede visuelle billede og kampen. Spillets historie anses for at være dets enestående funktion.

Unpacking, udgivet i 2021, er et populært indie-spil, der kredser om at organisere genstande forskellige steder. IGN tildelte det en 8/10, hvilket fremhævede dets enkle, men tilfredsstillende puslespil og dets evne til at fortælle en gribende historie om personlige ejendele.

Disse spil er planlagt til at være tilgængelige for PS Plus Extra- og Premium-medlemmer fra den 19. september. Denne udgivelse markerer den første serie af spil efter Sonys seneste prisstigning for alle dets PS Plus 12-måneders abonnementer på verdensplan.

På nuværende tidspunkt er der ingen officiel bekræftelse fra Sony vedrørende den lækkede spilliste eller dens tilgængelighed. Fans venter spændt på en officiel meddelelse for at bekræfte rækken. Følg med for flere opdateringer.

Kilde: IGN (anmelder: Wesley Yin-Poole)