WSFA 12 News at 6 bliver kommerciel gratis til NFL Season Opener

WSFA 12 News at 6 vil være en reklamefri, digital udsendelse på torsdag, da NBC dækker den første NFL-kamp i 2023-sæsonen. Den almindelige programmering er planlagt til at genoptage kl. 10:30 efter kampen.

Livestreamen af ​​WSFA 12 News kl. 6 vil være tilgængelig på WSFA.com, WSFA 12 News-appen og på artiklen med dækningen. NBC begynder sin dækning af NFL Kickoff kl. 6 med en kamp mellem Detroit Lions og Kansas City Chiefs. Kampen begynder klokken 7

For dem, der ikke har adgang til disse nyheder på WSFA News App, anbefales det at downloade appen fra Apple App Store eller Google Play Store for at modtage nyhedsadvarsler hurtigere og gratis.

WSFA 12 News er et Alabama-baseret nyhedsnetværk og ejes af Grey Television. Stationen betjener primært Montgomery-området. NFL Kickoff er en meget ventet begivenhed, der markerer begyndelsen på en ny fodboldsæson.

kilder:

– WSFA 12 Nyheder

- NBC

Definitioner:

– Livestream: En live-udsendelse, der kan ses i realtid via en internetforbindelse.

– Kommercielt fri: En uafbrudt udsendelse uden reklamer.