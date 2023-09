Procreate Dreams: En ny 2D-animationsapp til iPad

Procreate, den digitale illustrationssoftwarevirksomhed, skal lancere Procreate Dreams, en 2D-animationsapp til iPad, den 22. november. Denne app har til formål at levere animationsværktøjer, der er tilgængelige for alle, uanset deres animationsoplevelse. I modsætning til mange andre software i branchen tilbyder Procreate Dreams en engangskøbsmulighed for $19.99, snarere end en abonnementsprismodel.

Designet til berøring, Procreate Dreams inkluderer funktioner som Performing, der giver brugerne mulighed for at tilføje keyframes til deres projekter ved hjælp af bevægelser i realtid. Dette værktøj lover at revolutionere animationsprocessen ved at gøre det muligt for kreative at reagere øjeblikkeligt på deres kreationer, mens de spiller. Appen har også en Multi-touch-tidslinje, som muliggør problemfri integration af tegning, cel-animation, keyframing, videoredigering og sammensætning, alt sammen med brug af bevægelser.

Procreate Dreams giver kunstnere muligheden for at animere over videooptagelser og tilbyder et værktøj kaldet Flipbook, som er en hyldest til traditionel animation. Kunstnere kan oprette korte looping-GIF'er, komplekse karakteranimationer og mere med denne funktion. Appen understøtter også rotoscoping, en teknik, hvor animatorer sporer over videorammer, ved at tillade import af ProRes-optagelser op til 8K i opløsning. Derudover er der en ny lydmotor, der gør det muligt for brugere at tilføje karaktervoiceovers, musik og lydeffekter til deres animerede projekter.

Procreate Dreams bruger de samme børster som den originale Procreate-app, optimeret til brug med Apple Pencil. Større lærreder, flere lag og fuld understøttelse af filer oprettet i Procreate er også inkluderet. Appen introducerer et specialiseret Procreate-filformat designet til iCloud-synkronisering, hvilket giver mulighed for øjeblikkelig adgang til 1TB-filer uden at indlæse, gemme eller eksportere tider. Disse filer beholder hele fortryd-historikken for et projekt, hvilket gør det nemt for kunstnere at eksperimentere uden frygt for at miste deres arbejde.

Procreate Dreams forventes at være en industri-gamechanger, i lighed med sin forgænger, den originale Procreate-illustrationsapp. Med sine kraftfulde funktioner og brugervenlige grænseflade har Procreate været den bedst sælgende betalte iPad-app i over seks år. Dens afvisning af at vedtage en månedlig abonnementsmodel, i modsætning til konkurrenter som Adobe og Clip Studio Paint, har fået en dedikeret og loyal brugerbase.

