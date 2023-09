Er Primeape et konkurrencedygtigt valg i Pokémon GO?

Efterhånden som Mankey Spotlight Hour nærmer sig i Pokémon GO, er trænere ivrige efter at vide, om Primeape, den udviklede form for Mankey, er levedygtig i spillets konkurrence- og raidscene. For at bestemme dette skal flere faktorer tages i betragtning.

For det første er Primeape et rent Fighting-væsen, hvilket gør det svagt over for psykiske, flyvende og fe-angreb og modstandsdygtigt over for angreb af typen Dark, Bug og Rock. Dens højeste statistik er dens angreb, som er en imponerende 207. Mens dens øvrige statistik er lavere, klassificerer dette den ikke som en glaskanon.

I spiller versus spiller (PvP) kampe præsterer Primeape anstændigt i specielle kopper, men kommer til kort sammenlignet med topkæmpere som Scrafty og Medicham, der har adgang til Power-up Punch. I Great League er Primeape udklasset, og i Ultra League holder dens daterede moveset det tilbage.

For dem, der er fast besluttet på at bruge Primeape, anbefales et bevægelsessæt af Counter, Cross Chop og Night Slash til dækning. Alternativt kan Close Combat bruges til maksimal skade.

I player versus environment (PvE) raids klarer Primeape sig dårligt på grund af Machamps eksistens. Selvom den kan bruges i svagere trestjernede raids, er dens effektivitet begrænset sammenlignet med femstjernede raids. Til raidformål er Close Combat, Ice Punch og Night Slash ideelle ladede angreb afhængigt af, hvilken boss spillerne ønsker at kæmpe.

Som konklusion, selvom Primeape måske ikke er det mest konkurrencedygtige valg i Pokémon GO, kan det stadig bruges effektivt i specifikke situationer. Trænere, der er interesserede i at tilføje Primeape til deres samling til Pokedex-afslutning, kan stadig finde værdi i at erhverve dette væsen.

