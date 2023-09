National Collection of Aerial Photography samarbejder med Monmouth Scientific for at bevare værdifulde optegnelser

National Collection of Aerial Photography (NCAP) er et berømt lager af historiske luftbilleder, der omfatter millioner af billeder, der fanger vigtige globale begivenheder og steder. Det primære formål med NCAP er at indsamle og beskytte disse værdifulde optegnelser i både digitale og fysiske formater, og sikre deres bevaring for fremtidige generationer.

For at løse udfordringerne i forbindelse med håndtering og konservering, opsøgte Alan Potts, Digital Imaging Manager, Monmouth Scientific for en løsning til at etablere et rent miljø for NCAP-teamets sikre samlingsstyring. Efter at have flyttet til en ny facilitet i Edinburgh, fik NCAP-teamet den nødvendige plads til at tackle disse udfordringer.

Monmouth Scientific identificerede recirkulerende stinkskab som den optimale løsning til at opfylde holdets krav. Dette arbejdsområde giver teknikere et sikkert og effektivt miljø til opgaver såsom fjernelse af skimmelsvamp fra fotografiske udskrifter og filmforberedelse. Skabene kanaliserer effektivt luftstrømmen, opfanger dampe og begrænser dem inden for et kontrolleret arbejdsområde. Ren luft ledes derefter tilbage til laboratoriet ved at bruge aktivt kulfiltre.

Brugen af ​​disse recirkulerende stinkskabe sikrer ikke kun et sundere arbejdsområde for medarbejderne, men giver også omkostningsbesparende fordele og bidrager til et grønnere og mere bæredygtigt laboratoriemiljø. Med implementeringen af ​​denne nye teknologi og workflowforbedringer er NCAP nu i stand til at prioritere kritiske bevaringsspørgsmål.

Alan Potts, Digital Imaging Manager, udtrykte sin tilfredshed med arbejdet med Monmouth Scientific, og udtalte, at deres vejledning og ekspertise var uvurderlige til at identificere risiciene og vælge det passende udstyr til jobbet. Partnerskabet har resulteret i udviklingen af ​​skræddersyede løsninger, der passer til den unikke anvendelse af NCAP, hvilket giver dem mulighed for at bevare denne unikke rekord af verdensbegivenheder set fra oven.

Monmouth Scientific er førende inden for ren luft-løsninger med speciale i miljømæssig ansvarlig recirkulationsteknologi. Deres løsninger, herunder stinkskabe, Laminar Flow-systemer, biologiske sikkerhedsskabe, pulverinddæmningsenheder og ISO-klasse renrum, prioriterer personalesikkerhed og minimerer energiforbruget. De henvender sig til en bred vifte af industrier, såsom laboratorier, forskningsinstitutioner, farmaceutiske virksomheder, elektronikproducenter og rumfartsvirksomheder.

Samlet set viser dette partnerskab mellem National Collection of Aerial Photography og Monmouth Scientific vigtigheden af ​​innovative teknologier og praksisser for at sikre bevarelsen og tilgængeligheden af ​​værdifulde optegnelser for fremtidige generationer.

