UMass Lowells Saab Center modtager bevilling til at udvide det portugisiske amerikanske digitale arkiv

UMass Lowells Saab Center for Portugisiske Studier har modtaget et tilskud på $300,000 fra William M. Wood Foundation i Boston. Denne bevilling vil støtte udvidelsen af ​​samlingerne af det portugisiske amerikanske digitale arkiv (PADA) på UMass Lowell's Center for Lowell History. Midlerne vil blive brugt til at dokumentere den portugisisk-amerikanske erfaring i yderligere Massachusetts-samfund, herunder Cambridge/Somerville og Peabody.

PADA blev grundlagt for tre år siden og indeholder i øjeblikket 34 samlinger og over 3,000 fotografier og dokumenter samt film- og lydoptagelser. Disse arkivbeholdninger er tilgængelige for studerende, undervisere og den brede offentlighed. Den nye bevilling vil give PADA mulighed for at fortsætte sit arbejde med fuldtidsarkivar Nicole "Nikki" Tantum og historiker Dr. Gregory Gray Fitzsimons. Tantum vil udvide arkivets samlinger, mens Fitzsimons vil bruge disse materialer til at skrive en historie om portugiserne i Greater Lowell.

Dr. Frank Sousa, direktøren for Saab Center, understreger vigtigheden af ​​at registrere den portugisisk-amerikanske oplevelse, især da der ikke længere er igangværende immigration. Mange dokumenter, såsom dem fra kirker og foreninger, risikerer at forsvinde, efterhånden som disse institutioner gradvist forsvinder. Arkivet har modtaget samlinger fra forskellige generationer af portugisisk-amerikanere, der sikrer, at deres historie og kultur bliver bevaret og gjort tilgængelig for offentligheden.

Dr. Sousa håber, at indsatsen fra Saab Center og PADA vil tilskynde til større portugisisk deltagelse i publikationer, dokumentarer og andre kulturelle produktioner relateret til den amerikanske erfaring. Han understreger også behovet for fortsat indsamling af materialer fra familier, såsom fotos, pas og breve, for at kronikere og bedre forstå den portugisiske oplevelse i regionen og i hele Amerika for fremtidige generationer.

Besøg UMass Lowells hjemmeside for at få adgang til samlingerne af det portugisiske amerikanske digitalarkiv.

kilder:

O Journal

UMass Lowell

– Definitioner:

– Saab Center for Portugisiske Studier: Et forskningscenter ved UMass Lowell dedikeret til studiet af portugisisk kultur og historie.

– Portuguese American Digital Archive (PADA): Et arkiv på UMass Lowells Center for Lowell History, der dokumenterer den portugisisk-amerikanske oplevelse gennem samlinger af fotografier, dokumenter, film og lydoptagelser.

– William M. Wood Foundation: En Boston-baseret fond, der har givet et tilskud til at støtte udvidelsen af ​​PADA.

– UMass Lowell: University of Massachusetts Lowell, et offentligt forskningsuniversitet beliggende i Lowell, Massachusetts.