Udgivelsestider for The Teal Mask DLC i Pokemon Scarlet og Violet

Trænere over hele verden venter spændt på udgivelsen af ​​den første Pokemon Scarlet and Violet DLC, The Teal Mask. Set til lancering onsdag den 13. september, er spillere nysgerrige efter de specifikke udgivelsestider i deres region.

Ifølge bekræftede oplysninger vil The Teal Mask DLC blive frigivet på følgende tidspunkter:

– 6 Pacific Time (12. september)

– 8 central tid (12. september)

– 9 Eastern Time (12. september)

– 2 britisk tid (13. september)

– 3 centraleuropæisk tid (13. september)

– 5 indisk tid (30. september)

– 9 Japansk tid (13. september)

Disse tidspunkter kan ændres, men spillet forventes at lancere omkring det angivne tidspunkt. Spillere bør holde sig opdateret for eventuelle meddelelser vedrørende ændringer i udgivelsestiden.

The Teal Mask er en del af The Hidden Treasure of Area Zero DLC til Pokemon Scarlet og Violet. DLC tager spillere med på en skoletur til Kitakami, en pulserende landsby fyldt med festlige aktiviteter og gadesælgere. The Pokemon Company har allerede drillet nye lommemonstre, Legendaries og karakterer, der vil blive introduceret i The Teal Mask.

Lækager har også afsløret yderligere information om nye evner, Pokedex-indgange og lommemonstre som Bloodmoon Ursaluna. Anden del af The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, kaldet The Indigo Disk, er planlagt til en Q4/Winter-udgivelse i 2023.

Spillere, der ønsker at opleve The Teal Mask DLC, skal eje enten Pokemon Scarlet eller Pokemon Violet. De, der ejer begge spil, skal købe separate kopier af The Teal Mask.

På trods af indledende tekniske problemer, der påvirkede spillerens fordybelse og oplevelse, havde Pokemon Scarlet og Violet en meget succesfuld lancering og blev den største Nintendo-udgivelse nogensinde med 10 millioner solgte eksemplarer i løbet af de første tre dage.

