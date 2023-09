Google bekræfter Pixel Watch 2-lancering i Indien den 5. oktober

Google India har annonceret, at det længe ventede Pixel Watch 2 vil debutere i Indien den 5. oktober, en dag efter dets globale lancering den 4. oktober. Smartwatchet vil udelukkende kunne købes på Flipkart, den populære e-handelsplatform.

Pixel Watch 2 vil blive afsløret sammen med Pixel 8-serien og de nye Pixel Buds ved Made by Google-begivenheden. Selvom priserne og specifikationerne for Pixel Watch 2 ikke er blevet afsløret af Google, viser en video-teaser på X dets design med et farvebånd i porcelæn. Det kommende smartwatch minder om sin forgænger, Pixel Watch, som ikke blev udgivet i Indien.

Rapporter tyder på, at Pixel Watch 2 muligvis er drevet af et Qualcomm Snapdragon W5-serie-chipsæt, der tilbyder en batterilevetid på over 24 timer med dens altid-på-skærm (AOD)-funktion aktiveret. Det forventes at køre på Wear OS 4. Derudover kan smarturet indeholde fire nye pakker med urskiver – Accessible, Arc, Bold Digital og Analog Bold – og et aluminiumshus.

Google Play Console-listen indikerer, at Pixel Watch 2 muligvis er udstyret med en Qualcomm SW5100 SoC, der rygtes at være Snapdragon W5-chipsættet. Mens Google har været tæt om enhedens specifikationer, antyder dens vægt på kunstig intelligens ved den nylige Google I/O 2023-begivenhed integrationen af ​​kunstig intelligens-teknologi i dets kommende produkter.

Spændingen vokser, efterhånden som lanceringsbegivenheden nærmer sig, og forbrugere i Indien kan nu se frem til, at Pixel Watch 2 er tilgængelig på Flipkart fra den 5. oktober.

