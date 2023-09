Jupiter annoncerer Picross S+ til Nintendo Switch, genopliver kun digitalt Picross-spil

Picross-entusiaster har grund til at fejre, da spiludvikleren Jupiter for nylig annoncerede den kommende udgivelse af Picross S+ til Nintendo Switch. Denne spændende nyhed betyder, at ni tidligere kun digitale Picross-spil vil genopstå og gøres tilgængelige igen, til stor glæde for fans.

Ifølge rapporter vil Picross S+ inkludere de originale Picross e-puslespil og vil også introducere de efterfølgende Picross e-spil som betalte puslespilspakker. Derudover vil pakken indeholde Picross e9, et tidligere Japan-eksklusivt spil, der endelig vil få sin debut i Vesten.

Selvom spillet skal lanceres i 2024, er der allerede flere Picross-spil tilgængelige på Nintendo Switch for dem, der ikke kan vente. Et eksempel er Picross S Genesis & Master System Edition, som tilbyder piktogrammer af elskede Sega-figurer, som fans kan nyde.

Mens prisen for hver indholdspakke og selve Picross S+ er prissat til $4.99, er den samlede pris for alle ni spil anslået til at være omkring $45. På trods af den tilsyneladende høje pris, kan ivrige Picross-spillere attestere de utallige timers hjerne-beroligende og vanedannende puslespilsløsning, som disse spil giver.

Det er værd at bemærke, at selvom Picross S+ er en fantastisk tilføjelse til Nintendo Switch-biblioteket, forbliver den taktile oplevelse af mejsling af blokke i Marios Super Picross, tilgængelig via et Nintendo Switch Online-abonnement, uovertruffen.

Samlet set er annonceringen af ​​Picross S+ og genopstandelsen af ​​de digitale Picross-spil en velkommen udvikling for fans af puslespilgenren. Måske vil denne udgivelse også tilskynde Jupiter til at bringe flere Japan-eksklusive Picross-titler til det vestlige marked, og opfylde ønskerne hos ivrige spillere, der har længtes efter at opleve disse spil.

