Nye Bloom Gold diffusionsfiltre til filmfotografer

Samarbejdet mellem den prisvindende filmfotograf Philip Bloom og Formatt-Hitech har resulteret i skabelsen af ​​Bloom Gold diffusionsfilterserien. Disse indskruede diffusionsfiltre er designet til at eliminere den digitale kant i billeder produceret af moderne kameraer og objektiver, samtidig med at de giver en subtil varmeeffekt.

Bloom erkendte behovet for en løsning, der kunne forbedre karakteren og dybden af ​​billeder produceret af kameraer og objektiver af høj kvalitet. Utilfreds med de eksisterende muligheder gik han sammen med Formatt-Hitech om at udvikle sine egne diffusionsfiltre. Disse filtre er fremstillet ved hjælp af Schott B270i optisk glas og omhyggeligt udført i hånden i Storbritannien, og de er et eksempel på de højeste kvalitetsstandarder.

Bloom Gold diffusionsfiltre fås i styrkerne 1/8, 1/4 og 1/2 og en række størrelser fra 49 mm til 82 mm. Med en anti-reflekterende filterring kan disse filtre nemt bruges med både stillbilleder og mindre biografobjektiver. Valget mellem forskellige styrker giver brugerne mulighed for at finjustere deres ønskede effekt baseret på faktorer som objektiv, belysning og brændvidde.

Filtrene kommer med et udvalg af ringfinish, enten traditionel sort eller overdådigt guld, selvom glasset og effekten forbliver den samme for begge versioner. Priserne for Bloom Gold-filtrene varierer fra 87.50 USD for 49 mm-filtrene til 140 USD for 82 mm-versionerne. De kan købes direkte fra Formatt-Hitechs hjemmeside i USA og Storbritannien.

Biografer, der søger at forbedre den visuelle effekt og karakter af deres billeder, kan nu stole på Bloom Gold-diffusionsfiltrene for at give en løsning. Disse filtre er skabt med omhyggelig sans for detaljer og ved hjælp af materialer af høj kvalitet, og disse filtre tilbyder den tunerbarhed og alsidighed, som fagfolk på området ønsker.

