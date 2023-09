Apple-brillernes lovende potentiale: Et nærmere kig på seneste patenter

Midt i summen omkring det længe ventede Vision Pro VR-headset ser snakken om Apple-briller ud til at have taget en bagsædeplads. I maj blev der rejst tvivl om den faktiske udgivelse af disse augmented reality-briller (AR) i betragtning af eksistensen af ​​Vision Pro. Der er dog forskellige grunde til, at Apple-briller stadig har en plads på markedet.

Komfort og funktionalitet spiller en afgørende rolle for brugeroplevelsen. Ikke alle situationer kræver den rå kraft fra Vision Pro, og konstant at bære et headset kan blive trættende. Letvægtsenheder, der tilbyder bekvemmelighed og hurtig funktionalitet, foretrækkes ofte. Apple ser ud til at forstå dette, som demonstreret af en nylig patentindsendelse, som skitserer forskellige spændende funktioner for en AR-enhed.

En funktion, der fremhæves i patentet, er en digital krone til ubesværet navigation. Det giver brugerne mulighed for nemt at rulle gennem meddelelser, billeder og endda afspille musik. Grundlæggende ligner denne funktion en heads-up-skærm (HUD), der ligner funktionerne i et smartwatch, men som vises direkte foran brugerens øjne.

Men hvis Apple har til hensigt at gøre brillerne levedygtige, bør multitasking-kapaciteter implementeres. Nylige rapporter tyder på, at Apple arbejder på to nye modeller af Vision Pro, den ene henvender sig til forbrugermarkedet. Spekulationer opstår, om denne forbrugerfokuserede model vil være Apple-brillerne, eller om brillerne måske er blevet afløst af denne nye iteration.

Da Apples Wonderlust-begivenhed er planlagt til i dag, er der håb om opdateringer om nogen af ​​disse hardwareprojekter. Ikke desto mindre er det vigtigt at bemærke, at ikke alle patenter bliver realiseret som realiserede produkter eller funktioner. Kun tiden vil virkelig afsløre Apples planer inden for AR-headsets.

Kilder: Patentindsendelse fra Apple