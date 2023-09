IBM udvider samarbejdet med Parle-produkter for at fremme digital transformation

IBM har annonceret en udvidelse af sit partnerskab med Parle Products, et førende kiksmærke i Indien, for at accelerere virksomhedens digitale transformationsrejse. Ved at udnytte cloud- og Artificial Intelligence (AI)-teknologier har Parle været i stand til at forbedre driftseffektiviteten og optimere den overordnede it-infrastruktur.

Forud for deres samarbejde med IBM i 2014 stod Parle over for udfordringer i deres indviklede forsynings- og distributionsnetværk på grund af ikke-differentierede strategier på tværs af produkter og kanaler. Dette førte til begrænsninger på serviceniveauet og øgede omkostninger. Men med støtte fra IBM Consulting har Parle med succes reduceret indkøbsomkostninger, forbedret salgsprognosens nøjagtighed og sænket omkostningerne ved at betjene.

Sanjay Joshi, CIO for Parle Products, udtrykte sin optimisme over partnerskabet og udtalte: "Med IBM Consulting er vi klar til at frigøre nyere vækstmuligheder og forblive på forkant med brancheudviklingen." Samarbejdet med IBM har hjulpet Parle med at strømline adskillige funktioner, herunder indkøbstransformation, supply chain evolution og HR transformation.

Kamal Singhani, Country Managing Partner for IBM Consulting i Indien og Sydasien, fremhævede vigtigheden af ​​at udnytte cloud- og AI-teknologier i nutidens konkurrenceprægede forretningslandskab. Han understregede, at disse transformative teknologier er afgørende for at imødekomme kundernes krav og forbedre den overordnede forretningsdrift.

Ved at udnytte IBMs cloud- og AI-kapaciteter har Parle Products været i stand til at drive digital transformation og opnå operationel ekspertise. Med dette partnerskab sigter Parle mod yderligere at styrke sin markedstilstedeværelse og skabe nye muligheder for vækst.

kilder:

– IBM

– Parle produkter

Definitioner:

– Cloud: Cloud computing refererer til levering af computertjenester, herunder lagring, servere, databaser, software og analyser over internettet.

– Kunstig intelligens (AI): AI er en gren af ​​datalogi, der har til formål at udvikle maskiner, der er i stand til at udføre opgaver, der normalt kræver menneskelig intelligens, såsom talegenkendelse, beslutningstagning og problemløsning.

