Panasonic afslører Lumix G9 II: A Game Changer for Micro Four Thirds-kameraer

Panasonic har for nylig annonceret udgivelsen af ​​Lumix G9 II, et Micro Four Thirds-kamera, der introducerer hybrid fasedetekterende autofokus, hvilket gør det til en væsentlig opgradering fra sin forgænger, G9. Med en ny 25.2-megapixel (MP) sensor og imponerende funktioner såsom 60 fps burst-hastigheder, 5.7K og 4K 60p ProRes-video, USB-C SSD-optagelse og 8 stops optisk billedstabilisering, er Lumix G9 II klar til at blive Panasonics bedste Micro Four Thirds-kamera til en bred vifte af brugere, herunder dyrelivsfotografer og indholdsskabere.

Den iøjnefaldende egenskab ved Lumix G9 II er dens 25.2 megapixel dobbelt indbyggede ISO-sensor. Ved at inkorporere hybrid fasedetekterende autofokus med 779 punkter og Panasonics AI-motivsporing tilbyder dette kamera hurtigere og mere præcise sporingsevner, især under udfordrende lysforhold. Den kan registrere og spore ikke kun ansigter og øjne, men også menneskekroppe, dyreøjne, biler og motorcykler.

Lumix G9 II lover blackout-fri burst-hastigheder på 60 fps med kontinuerlig autofokus og den elektroniske lukker, eller 10 fps i mekanisk tilstand. Derudover giver dens buffer mulighed for at tage cirka 160 RAW+JPG-billeder, før optagehastigheden påvirkes. For fotografer, der har brug for at fange afgørende øjeblikke, tilbyder kameraet en pre-burst-optagelsesfunktion med variable indstillinger, der sikrer, at intet øjeblik går glip af.

Med udgangspunkt i succesen med GH6 har Panasonic inkorporeret "Dynamic Range Boost"-funktionen i G9 II. Denne HDR-fototilstand kombinerer billeder med lav og høj ISO, hvilket resulterer i et sammensat foto med lav støj og høj mætning. Kameraet kan også prale af Panasonics håndholdte højopløsningstilstand, som kombinerer flere billeder for at skabe et 100 MP JPEG-billede med enestående detaljer.

Med avanceret 8-stop optisk billedstabilisering (OIS) og understøttelse af optagelse under forskellige forhold giver Lumix G9 II uovertruffen stabilitet og korrektion. Den har et vejrbestandigt design, et 8-retnings joystick og et fuldt artikulerende LCD-display, hvilket gør det velegnet til vloggere og selvskydere. Derudover tilbyder kameraet mikrofon-/hovedtelefonporte, en HDMI-port i fuld størrelse og valgfri kameragrebskompatibilitet.

Panasonic har ikke overset Lumix G9 II's videoegenskaber. Inkluderingen af ​​hybrid fasedetekterende autofokus forbedrer dens videoydelse markant. Kameraet kan optage 4:2:0 10-bit 17:9 5.7K-video med op til 60 fps og 10-bit 4K-video med op til 120p. Den understøtter forskellige videoformater, inklusive MP4 og Apple ProRes, og giver mulighed for V-Log/V-Gamut-optagelse med 13+ stops dynamisk rækkevidde.

Lumix G9 II vil være tilgængelig i USA i begyndelsen af ​​november til en pris af $1,900, hvilket placerer den som Panasonics mest kraftfulde Micro Four Thirds spejlløse kamera til både fotografering og video. Ved siden af ​​kameraet har Panasonic annonceret Leica DG 100-400mm f/4-6.3 II Power OIS-objektivet, ideelt til vilde dyr og makrofotografering, og Leica DG 35-100mm f/2.8-objektivet. Disse tilføjelser forbedrer yderligere mulighederne i Lumix G9 II.

Som konklusion introducerer Lumix G9 II banebrydende funktioner til Micro Four Thirds-kameramarkedet. Fra dets dobbelte indbyggede ISO-sensor og avancerede autofokusfunktioner til dets enestående billedstabilisering og robuste videoydeevne, repræsenterer dette kamera Panasonics forpligtelse til at opfylde behovene hos professionelle fotografer og videografer.

Definitioner:

1. Micro Four Thirds: Et spejlløst kamerasystem med en sensorstørrelse på cirka 18 x 13.5 mm, udviklet af Olympus og Panasonic.

2. Autofokus: En kamerafunktion, der automatisk justerer objektivets fokus for at sikre skarpe og klare billeder.

3. Faseregistreringsautofokus (PDAF): En type autofokus, der bruger fasedetekteringssensorer til hurtigt at bestemme den korrekte fokusposition.

4. 25.2-megapixel-sensor/dobbelt native ISO-sensor: Billedsensoren i kameraet, der optager en 25.2-megapixel-opløsning og har dobbelt native ISO-kapacitet, hvilket giver mulighed for forbedret ydeevne i svagt lys uden væsentlig støj.

5. Bursthastigheder: Et kameras hurtige kontinuerlige optagelsesevne, målt i billeder per sekund.

6. ProRes: Et video-codec udviklet af Apple, der tilbyder videokomprimering i høj kvalitet.

7. Optisk billedstabilisering (OIS): En funktion, der kompenserer for kamerarystelser, hvilket resulterer i skarpere billeder.

8. 8-retnings joystick: En kontrolindgang på kameraet, der giver mulighed for nem navigation og valg af indstillinger.

9. V-Log/V-Gamut: En logaritmisk optagelsesprofil og farveskala, der giver et bredere dynamisk område og farverum til videooptagelse.

10. LUT'er: Opslagstabeller, der justerer farvegraderingen og udseendet af videooptagelser.

11. HDMI: High-Definition Multimedia Interface, en digital audio/video-grænseflade, der bruges til at forbinde enheder såsom kameraer til eksterne skærme eller optagere.

12. Ventilator og dedikeret køledesign: Et kølesystem, normalt i form af en blæser, implementeret i kameraer for at forhindre overophedning under længerevarende videooptagelser.

13. SSD: Solid-State Drive, en lagerenhed, der bruger flash-hukommelse til at gemme data.

