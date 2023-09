Panasonic annoncerer Lumix G9 II med opgraderet autofokus og avancerede funktioner

I dag har Panasonic afsløret det længe ventede Lumix G9 II, en efterfølger til dets flagskib G9 Micro Four Thirds (MFT) kamera. G9 II er designet til hybridskabere, der prioriterer både stillbilleder og video. Det iøjnefaldende træk ved dette kamera er dets opgraderede autofokussystem, som først blev introduceret i Panasonic Lumix S5 II.

Det nye autofokussystem tilbyder hurtigere og mere præcis fokus med et øget 779 fasedetektionssystem. Det inkluderer også avanceret emnegenkendelse og sporingsalgoritmer, der muliggør effektiv sporing af mennesker, dyr (inklusive øjne), biler og motorcykler. Selvom rækken af ​​genkendte motiver måske ikke er så omfattende som andre mærker, dækker den de nøgleområder, som de fleste fotografer fokuserer på.

Inde i G9 II er der en nydesignet 25.2 MP Live MOS MFT-sensor parret med en helt ny behandlingsmotor. Kameraet anvender en høj opløsning pixel shift-tilstand, der gør det muligt for håndholdt optagelse at producere 100 MP billeder. ISO-vurderingen går fra 100 til 25,600.

Bursthastigheden på G9 II er imponerende 60fps med kontinuerlig autofokus, som kan øges til 75fps uden autofokus ved hjælp af den elektroniske lukker. Med den mekaniske lukker giver kameraet en lidt langsommere bursthastighed på 14fps (AF-S) eller 10fps (AF-C). Derudover er der en pre-burst-tilstand, der kan indstilles til at fange handlingen 1.5, 1 eller 0.5 sekunder, før du trykker lukkeren helt ned, hvilket sikrer, at ingen afgørende øjeblikke går glip af.

Lumix G9 II er kompatibel med en lang række Micro Four Thirds-objektiver fra Panasonic, Olympus, Leica og andre mærker, hvilket giver fotografer et omfattende arsenal til enhver optagesituation. Panasonic har også forbedret sit billedstabiliseringssystem med op til 8 stops in-body stabilization (BIS) og avanceret Active IS for yderligere stabilisering under bevægelse.

Med hensyn til videokapacitet tilbyder G9 II 5.7K 60p, 4K 120p eller FullHD 240p max videoopløsninger. Den kan optage ved hjælp af den fulde sensor i 4:2:0 10-bit, hvilket giver op til 13 stops dynamisk rækkevidde, når du optager i V-Log. Kameraet understøtter optagelse i Apple ProRes og giver brugerne mulighed for at oprette og installere deres egne LUT'er i realtid eller vælge mellem 19 præfabrikerede LUT'er.

Karrosseridesignet på G9 II er blevet forfinet i forhold til forgængeren, med en fladere top, der minder om Lumix S5 II. Den øverste skærm er blevet erstattet med et separat funktionsvælger, og det overordnede layout forbliver velkendt for eksisterende Panasonic skydespil. Kameraet kan prale af en 3-tommer 1,080k-dot artikulerende skærm og en 3,680k-dot elektronisk søger.

Lumix G9 II vil være tilgængelig i slutningen af ​​november med en startpris på $1,899 / £1,699 kun for kroppen. I Storbritannien vil det blive solgt i to sæt: et med Panasonic 12-60 mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS-objektivet til £1,899, og et andet med Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm f/2.8-4.0 ASPH objektiv til 2,249 kr.

Samlet set er Panasonic Lumix G9 II et imponerende kamera med avanceret autofokus, billedstabilisering og videofunktioner. Det tilbyder en alsidig optagelsesoplevelse for hybridskabere, der kræver stillbilleder og videoer i høj kvalitet.

